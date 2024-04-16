Cemaat yurduna teftişe giden şube müdürüne darp: Milli Eğitim Müdürü suçlu bulundu

Ordu’nun Çaybaşı İlçesi’nde MEB İlçe Şube Müdürü olarak görev yapan Engin Aktaş, denetim çerçevesinde gittiği Süleymancılara bağlı olan yurtta, cemaat üyeleri tarafından saldırıya uğradı. Olayın ardından başlatılan idari soruşturma sonucunda yurt, yurt personeli ve ilçe milli eğitim müdürü haksız bulundu.

Onur DURMUŞ

Ordu’nun Çaybaşı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Engin Aktaş, 29 Kasım 2023’te yurt denetlemeleri çerçevesinde gittiği Süleymancılara bağlı olan Özel İlküvez Erkek Öğrenci Yurdu’nda, yaşları küçük iki ilkokul ve 4 ortaokul öğrencisinin kaydının olmadığını tespit etti. Aktaş, çocukların ailelerine güvenli bir biçimde teslim edilmesi için jandarma personelini arayarak ekip talep etti.

Jandarma ekipleri Ünye Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’nın ‘çocukları tutanakla teslim alın’ talimatı doğrultusunda yurda gitti. 1 saate yakın yurt çevresinde bekleyen jandarma personeli şube müdürünün yanında giderek, “Çaybaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykut Fidan ile görüşme sağladık ve çocukları teslim almadan alandan ayrılıyoruz” dedi. Bunun üzerine Şube Müdürü Engin Aktaş, çocukların ve kendilerinin güvende olmadığını jandarma personeline bildirmesine rağmen jandarma ekipleri olay yerinden ayrıldı.

Bunun üzerine aynı cemaate bağlı olan ‘Özel Fatsa Eğitim Öğretim Çağındaki Talebelere Yardım Derneği Kız Öğrenci Yurdu’ Müdürü Erol Sekmen, Şube Müdürü Engin Aktaş’a sözlü ve fiziki saldırıda bulundu. Aktaş, saldırının ardından Ünye Devlet Hastanesi’ne giderek 7 günlük iş göremezlik raporu aldı.

Şube müdürüne yapılan fiziki saldırının öğrenilmesinin ardından savcılığın daha önce verdiği talimat aradan geçen 3 saatin ardından yerine getirildi.

HEM YURT GÖREVLİLERİNDEN HEM DE JANDARMADAN ŞİKÂYETÇİ OLDU

Saldırıya uğrayan şube müdürü Aktaş, yurt görevlilerinden, jandarma personelinden, ilçe kaymakamı ve ilçe milli eğitim müdüründen şikâyetçi oldu.

İDARİ SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Olayın ardından Ordu Valiliği tarafından başlatılan idari soruşturma sonucunda Süleymancılara ait Özel İlküvez Ortaokul Erkek Öğrenci Yurdu’na kayıt dışı öğrenci bulundurmak suçundan para cezası verilmesi teklif edildi.

Saldırıda bulunan Erol Sekmen için, şiddet uyguladığı gerekçesiyle “Görevine son verilerek başka kurumda çalıştırmama, 5 yıl süre ile başka kurumda çalıştırılmaması” yönünde rapor hazırlandı.

İdari soruşturma raporunda şu sözlere yer verildi:

“Söz konusu fiilin, ortaokul ve ortaöğretim kurumları Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği’nin personel disiplin işleri başlıklı 44/D/ 3. Maddesinde: “Amirlerine, mahiyetindekilere, çalışanlara ve öğrencilere fiili tecavüzde bulunmak.” İle nitelik ve ağırlık itibariyle benzer eylem olduğu ve bu madde kapsamında, “Görevine son verilerek başka kurumda çalıştırmama, 5 yıl süre ile başka kurumda çalışamaması” teklifi getirilmiştir”

‘DEVLETİN İTİBAR VE GÜVEN DUYGUSUNU SARSACAK NİTELİKTE DAVRANIŞTA BULUNMAKTAN’ CEZA ÖNERİSİ

Çaybaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü soruşturma raporunda, kayıt dışı çocukların ailelerine teslim edilmesi aşamasında savcılık talimatına rağmen jandarma komutanı ile görüşerek görevli personeli yönlendirdiği ve öğrencilerin ailelerine teslim edilmesini engellediği gerekçesiyle, “Hizmet içinde devletin itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak” suçundan aylıktan kesme ile cezalandırılması gerektiğini belirtti.

ŞİDDETE MARUZ KALAN ŞUBE MÜDÜRÜNE ‘İL DIŞI TAYİN’ ÖNERİLDİ

İdari soruşturmanın tamamlanmasının ardından, şube müdürünün güvende olmadığına kanaat getirilerek aynı görev dâhilinde il dışındaki başka bir okula tayinin yapılması önerildi.

İdari soruşturma raporunda konuya ilişkin şu sözlere yer verildi:

“’Haklarında adli ve idari bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda o yerde kalmasında sakınca görülmüş olan memurun hizmet bölgelerindeki ve hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma sürelerini tamamlamadan ve yer değiştirme suretiyle atanma dönemini beklemeksizin hizmetin gereği olarak yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir’ hükümleri bulunmaktadır.

Bu hükümler gereğinde yukarıda açıklanan sebeplere bağlı olarak Çaybaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Engin Aktaş’ın üzerindeki görevi ile birlikte atanmasının başka bir ile yapılmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır”

ORDU EĞİTİM-SEN’DEN SALDIRIYA TEPKİ

Eğitim-Sen Ordu Şubesi Başkanı Nursen Kaymaz, şube müdürüne yapılan saldırı hakkında konuştu.

Kaymaz, “Çocukların güvenliğini sağlamakla sorumlu olan bir İlçe Milli Eğitim Müdürü sanki cemaatten tarafmış gibi görevlendirdiği şube müdürüne sahip çıkmamış ve çocukların ve şube müdürünü tehlike altında bırakmıştır. Şube müdürü uğradığı saldırıda yalnız bırakılmıştır. Bu Milli Eğitim Müdürü hala görevinin başındadır. Böyle bir kişinin milli eğitim camiasında yönetici olarak bulunması camia adına son derece üzücüdür” ifadelerine yer verdi.