Cemaat yurdunda istismarda yeni perde: İstismarcı denetimde tespit edilememiş

Alanya’da 10 erkek öğrencinin şiddet ve istismara maruz bırakıldığı Süleymancılara ait yurda ilişkin yeni ayrıntılar açığa çıktı. İstismarcı eğitmen G.R.U’nun yurtta kayıt dışı çalıştığı, skandaldan altı ay önce bir velinin istismarcı hakkında şikayetçi olduğu, kamu görevlisince yürütülen denetimde ise G.R.U’nun, “Kayıt dışı olması” nedeniyle tespit edilemediği öğrenildi.

Mustafa BİLDİRCİN

Antalya’nın Alanya ilçesinde yer alan ve “Süleymancılar” olarak bilinen tarikata ait olan Sugözü Erkek Öğrenci Yurdu’nda yaşananlar kamuoyunda infial yarattı. Yurtta eğitmen olarak çalıştırılan ve “Din Hocası” unvanı verilen G.R.U’nun, 14 yaşın altında 10 erkek öğrenciye cinsel taciz ve istismarda bulunduğu belirlendi. İstismarcı eğitmen hakkında 94 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Skandalın ardından başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede yer alan bilgiler ise “Bu kadarı da olmaz” dedirtti. Yurt yöneticisi olduğu iddia edilen kişiler, sanık G.R.U’yu daha önce uyardıklarını ifade etti. Yöneticilerin beyanları, “Yönetimin yaşananlardan haberdar olduğunun itirafı” olarak değerlendirildi.

YALNIZCA UYARILDI

CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer, skandala ilişkin yeni bir ayrıntıyı daha paylaştı. Çocuklara yönelik şiddet ve cinsel istismar olayının açığa çıkmasından tam altı ay önce, bir öğrenci velisinin, davranışları nedeniyle G.R.U. hakkında yurt yönetimine şikayette bulunduğu bildirildi. Yurt yönetiminin ise istismarcı eğitmeni yalnızca uyarmakla yetindiği öne sürüldü. G.R.U’yu yurtta, “Din Hocası” sıfatıyla çalıştıran yurt yöneticiler hakkında iddianamede yer alan bilgilere karşın soruşturma açılmaması tepki çekti.

BAKAN’A SORULDU

Skandalı TBMM gündemine de taşıyan CHP’li Özer, “Tüm bunlar göz önüne alındığında denetimden ve yaptırımdan uzak bu tarikat yurtlarında kalan çocukların cinsel taciz ve istismara maruz kalmalarının sorumluluğu tek bir faile bırakılamaz” dedi. Yaşananlarda yurtların yöneticileri ve denetim yetkisi olan kamu kurumlarının sorumlulukları da olduğunun altını çizen Özer, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Özer, Bakan Tunç’a şu soruları yöneltti:

» Yurt yöneticisi olduğu iddia edilen ve sanık G.R.U’yu daha önce uyardıklarını belirten, ‘Orta okul çocukları bazen bir kadından daha cazip gelir’ diyen kişi ya da kişiler hakkında soruşturma açılmış mıdır?

» Yurdun denetlenmesinden sorumlu kamu görevlileri hakkında yapılan suç duyurusu kapsamında soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmış ise soruşturmanın akıbeti nedir?