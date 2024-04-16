Cemaate satmışlar

AKP döneminde Çekmeköy Belediyesi’nin, Süleymancılar Cemaati’ne arazi sattığı ortaya çıktı. Cemaat, ormanın ortasındaki araziye özel okul inşa etmiş.

İsmail ARI

Kamuda örgütlendiği bilinen cemaatlerin başında gelen, Süleymancılar Cemaati’nin İstanbul’da Çekmeköy ormanının ortasına inşa ettiği özel okulun ayrıntıları ortaya çıktı. Süleymancıların Cemaati’nin en fazla gelir sağlığı kurumlarının başında İsabet Okulları geliyor.

Bu okul zincirinin ülke genelinde tam 44 şubesi bulunuyor.

İsabet Okulları’nın 44 şubesinden biri ise Çekmeköy ilçesinde, ormanın ortasında yer alıyor. BirGün’ün edindiği bilgilere göre, ormanın ortasındaki arazi Çekmeköy Belediyesi’ne aitti. Ancak iki ayrı parsel halindeki arazi, AKP’li Ahmet Poyraz’ın belediye başkanlığı döneminde, Süleymancılar Cemaati’ne bağlı “Yoksullara Yardım Derneği’ne” satıldı. Araziyi 2010 yılında satın alan cemaat ise kısa süre sonra özel okul inşa etti.

Orman Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise özel okulun çevresinin “Çekmeköy Devlet Ormanı” ile çevrili olduğu ifade edilerek, “Özel okulun bulunduğu parseller, devlet ormanı olmayan özel mülkiyet parselleridir. Bu parsellerin çevresi Çekmeköy Devlet Ormanı ile çevrilidir” denildi. Yerel seçimde CHP’ye geçen Çekmeköy Belediyesi, AKP döneminde Süleymancılar Cemaati ile yakın ilişki içindeydi.

Belediyenin 2020 Yılı Faaliyet Raporu’nun, “Tahsis ve Devirler” başlıklı bölümünde, Mimar Sinan Mahallesi’ndeki “Sosyal kültürel tesis alanının” Süleymancılar Cemaati’ne bağlı Türkiye Eğitim ve Kültür Derneği’ne tahsis edildiği belirtilmişti. Araziye inşa edilen bina “Uğurlar Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci” adı altında kullanırken yurt yetkilileri, “Süleyman Hilmi Tuna Hazretleri’ne bağlıyız” diye açıklama yapmıştı.