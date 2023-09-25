Cemal Canpolat, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na adaylığını açıkladı

CHP'de İstanbul İl Başkanlığı'na Özgür Çelik'in ardından Cemal Canpolat da aday oldu. Genel Merkez tarafından desteklendiği belirtilen Canpolat, "27 Eylül Çarşamba günü saat 18:00’de tüm yol arkadaşlarımı İstanbul İl başkanlığımıza bekliyoruz" dedi.

Kurultay sürecinin devam ettiği CHP'de, İstanbul İl Başkanlığı için bir aday daha belli oldu.

Genel Merkez tarafından desteklendiği belirtilen eski İl Başkanı Cemal Canpolat, 27 Eylül Çarşamba günü saat 18.00’de CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yapacağını bildirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Canpolat, "Kuruluşunun 100. Yılında, 100 yıllık çınarın İstanbul İl Başkanlığına adayım" dedi.

Canpolat, şöyle devam etti: "Geçmişte başardık! İstanbul’da bu rejime HAYIR dedik. Yine başaracağız. Gelin büyük hikayemizi birlikte yazalım… 27 Eylül Çarşamba günü saat 18:00’de tüm yol arkadaşlarımı İstanbul İl başkanlığımıza bekliyoruz."

Kuruluşunun 100. Yılında, 100 yıllık çınarın İstanbul İl Başkanlığına adayım.

Geçmişte başardık!

İstanbul’da bu rejime HAYIR dedik.

Yine başaracağız.

Gelin büyük hikayemizi birlikte yazalım…

27 Eylül Çarşamba günü saat 18:00’de tüm yol arkadaşlarımı İstanbul İl başkanlığımıza… pic.twitter.com/EhMwl7GoSK — Cemal Canpolat (@cemal_canpolat) September 25, 2023

'DEĞİŞİMCİLERİN' ADAYI ÖZGÜR ÇELİK

İstanbul'da, CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na adaylığını açıklamıştı.

Özgür Çelik'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından desteklendiği ve 'Değişimcilerin' İstanbul adayı olduğu öne sürülüyor.

İSTANBUL'DA 196 DELEGE BULUNUYOR

Toplam 1370 kurultay delegesi bulunan CHP'de, Genel Başkanlık yarışında Ankara, İstanbul ve İzmir, delege sayısı bakımından belirleyici olacak.

Partinin Ankara'da 72, İzmir'de 56, İstanbul'da ise 196 olmak üzere 324 delegesi bulunuyor.

CHP'de İstanbul İl Kongresi'nin 8 Ekim Pazar günü gerçekleştirilmesi bekleniyor.