Cemal Enginyurt: CHP'nin Ordu adayı olurdum

DP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, "CHP'den Ordu'da büyükşehir adayı olmaktan rahatsızlık duymazdım. Hatta belki kazanacak aday olurdum. Kemal Bey olumlu karşılamıştı" dedi.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olacağı iddialarına ilişkin Halk TV'ye konuştu.

"KEMAL BEY OLUMLU KARŞILAMIŞTI"

Adaylık teklifi almadığını ifade eden Enginyurt, şunları söyledi:

"Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ordu'da büyükşehir adayı olmaktan hiç rahatsızlık duymazdım. Kemal Bey olumlu karşıladı, ancak yeni gelen yönetimden böyle bir teklif almadık. İletişim de kurulmadı. Hiçbir şey olmadığı için biz de gördük ki oradaki arkadaşların da ifadesi 'Cemal Bey'i bizim taban istemez' dediler. 'Bizim taban, Ordu'da Cemal Bey'e oy vermez' dediler. Bu düşünce içinde oldukları için bizim de talebimiz olmadı. Yoksa ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ordu'da büyükşehir adayı olmaktan hiç de rahatsızlık duymazdım. Olurdum da."

"SEÇİME TEK BAŞIMIZA GİRECEĞİZ"

CHP'den aday gösterilmesi halinde 'kazanacak aday' olabileceğini ancak bu ihtimalin kalmadığını belirten Enginyurt, "Böyle bir durum ortaya çıkmadığı için bizim şu an böyle bir beklentimiz de yok. Demokrat Parti olarak seçimlere tek başına girmeye karar verdik" dedi.

Yaklaşık 3 ay önce de, Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başındayken aynı konuya ilişkin konuşan Enginyurt, CHP'den aday olmaya yeşil ışık yakarak, "Orduluyuz biz. Ordu’ya hizmet etmek isteriz. Öyle bir imkan doğarsa, fırsat doğarsa, Ordulu da layık görürse aday olurum. Olmayı da isterim" demişti.