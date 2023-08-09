Cemal Enginyurt'tan AKP'lilere: Bağırma lan oradan, gel buraya!

Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP’nin çağrısı üzerine Akbelen’deki ağaç kıyımı ile ilgili olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu’nda konuştu. Enginyurt, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın söylediği iddia edilen ancak yalanlanan "Günaydın demek cahiliye dönemi adetidir" sözlerine eleştirilerini yönelttiği sırada AKP sıralarından yükselen itirazlara, "Bağırma lan oradan! Gel buraya!" yanıtını verdi.

Akbelen gündemiyle olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu'nda konuşan DP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın söylediği iddia edilen ancak yalanlanan "Günaydın demek cahiliye dönemi adetidir" sözlerine eleştirilerini yönelttiği sırada AKP sıralarından yükselen itirazlara, "Bağırma lan oradan! Gel buraya!" diye cevap verdi.

TBMM Genel Kurulu, Akbelen'deki olayları görüşmek üzere CHP'nin talebiyle olağanüstü gündemle toplandı. Demokrat Parti (DP) İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt kürsüde konuşma yaparken tansiyon yükseldi.

Enginyurt, "Biz millet aç diyoruz sizin Diyanet İşleri Başkanı'nız 'Günaydın demeyin' diyor. Ne diyeceğiz ya? Bunun neyinden rahatsız oldunuz? Ben Arap mıyım ya? Ben Türk oğlu Türk'üm" deyince gerilimli anlar yaşandı.

AKP sıralarından yükselen itirazlara, Enginyurt'un, "Bağırma lan oradan! Gel buraya! Ne bağırıyorsun?" diye cevap verdi.



Enginyurt, şu ifadeleri kullandı: "Bugün burada Akbelen Ormanları'ndaki katliamı gündeme getirmek için toplandık. Ama ben toplantıda gördüğüm kadarıyla aslında Akbelen'de herhangi bir şey yokmuş. Fatih Dönmez anlatırken öyle duygulandım ki zannettim ki şirket sahibi konuşuyor. Kömür işletmelerinin sahibi konuşsaydı ancak bunları anlatırdı. O adamı buraya davet etseydik, kendini anlat deseydik ancak sizin anlattığınızı anlatırdı. Orada orman katledilirken doğrudur iktidarın kendisini savunması gerekir. En tabii hakkınız. Burada yanlış varsa söylemekte en tabii hakkınız. Ama milletin anasına küfreden 5'li çeteyi savunmak size yakışmıyor sayın eski bakan."