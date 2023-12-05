Cemal Süreya’ya yakışır etkinlik düzenlenecek

Kültür Sanat Servisi

Cemal Süreya Kültür Sanat Derneği (CSKSD) usta şairi ölüm yıldömü olan 9 Ocak'ta adına yakışır bir anma etkinliği için kolları sıvadı. Derneğin Başkan Yardımcısı Övünç Ezgi Yılmaz, 9 Ocak Cemal Süreya etkinliği kapsamında tüm şiirseverlerin beğeneceği bir program hazırlığında olduklarını söyledi.

İçeride ve dışarıdaki iç karartıcı gelişmelerin yaşandığı, insanlık dışı saldırıların tırmandığı, karamsarlığın yayıldığı bir süreçte dayanışmayı yükseltmede, umudu ayağa kaldırmada şiire büyük sorumluluk düştüğünü ifade eden Yılmaz şöyle dedi: "9 Ocak'ta büyük şairi en geniş ufkuyla sergilerken etkinliğe katılanların büyük insanlıkla yürek yüreğe yaşama sevinci duymalarını arzuluyoruz."