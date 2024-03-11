Cemil Tugay: Hizmette birilerinin çıkarını gözetmeyeceğiz

CHP’nin Karabağlar ilçesinde eski İzmir Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışına katılan CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay, hizmet ederken birilerinin çıkarını gözetmeyeceklerini söyledi.

BİRGÜN EGE

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Helil Kınay, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Bülent Sözüpek, CHP Karabağlar Meclis Üyesi adayı Selami İyier ve partililerle birlikte Eski İzmir Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışını yaptı.

Mahallenin çok kültürlü yapısına değinen Tugay, herkesin barış içerisinde yaşadığını söyledi.

Tugay, “Burası sizin mahalleniz, sizin kalmalı. Mahallenin çok daha iyi yaşam şartlarına kavuşması lazım. Kentsel dönüşüm sözü verilirken, bu birilerini zengin etmek için yapılmamalı. Umut Mahallesi’nin kentsel dönüşüme ihtiyacı var. Elbette yapılmadı. Ama bundan rant sağlanmamalı. Dönüşüm yapılırken hak sahiplerinin hakları teslim edilmeli. Biz bunu yapmak üzere huzurunuzdayız. Biz CHP’nin kuruluşundan bugüne ilkelerine inanan insanlarız. Bu nedenle halkımıza hizmet ederken, birilerinin çıkarını gözetmeyeceğiz. İnsanımıza bir gram ihanet etmeden çalışacağız. O yüzden 31 Mart günü bu görevi talep ediyoruz” dedi.

"YENİ BİR YOL AÇILACAK"

Hükümetin yap, işlet, devret modeli ile ülkeyi talan ettiğini vurgulayan Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sizlerin işsiz kalmasının sebebi bu yalan düzen. Bunu yıkmanın zamanı geldi. İşte onun için Cumhuriyet’i kuran Atatürk’ün, Türkiye’ye gelmiş geçmiş en güvenilir liderin kurmuş olduğu bu partinin altı oklu bayrağı altında milletimizi bu iktidarı yıkmak üzere bir araya gelmeye davet ediyoruz. Bu ittifak halka, milyonlarca insana en ufak zarar vermez. CHP’li siyasetçiler, bütün insanlarımıza eşit bakıyor. İnancı, siyasi görüşü, etnik kökeni ne olursa olsun hepsine aynı gözle bakıyoruz. Devletin kimseyi kimseden ayırma hakkı yok. Yurttaşları 'bana oy verdin, vermedin' diye ayıracak insanlar değiliz. 31 Mart günü tüm İzmirlilerin, AKP’lilerin, MHP’lilerin oyuna talibiz. Bu yalan düzenin bitmesi için hepsinin oyuna talibiz. 1 Nisan'dan itibaren tüm Türkiye’de yeni bir hikâye yazılacak. Yeni bir yol açılacak.”

CHP Karabağlar Belediye Başkan Adayı Helil Kınay da İzmir’deki seçimin en güzel 100 metresini koşacaklarını belirterek, “Biz Karabağlar ittifakını Türkiye’ye taşıyanlar olacağız. Biz bu yolculukta Cemil Başkanımla Türkiye’nin değişen yüzü olacağız. Şimdi Karabağlar’da hepimiz varız. İyi ki varsınız” dedi.