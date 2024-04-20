Cemil Tugay: “İzmir’i en düşük su fiyatına sahip il yapacağız”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin yeni dönem ikinci toplantısı gerçekleşti. Oturumunda sunulan su tarifelerinde indirim yapılması, ‘Emekli Dayanışma Kartı’ ve ‘Anne-Çocuk Kartı’ uygulaması önergeleri oylanarak kabul edildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Bütçeyi bozmadan işleyişi bozmadan amacımız İzmir’i Türkiye’de en düşük su fiyatına sahip il yapmak” dedi.

BİRGÜN EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı olağan toplantısının ikinci birleşimi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay başkanlığında yapıldı. Kültürpark 4 No’lu Hol’deki Meclis Salonu’nda yapılan toplantıda Tugay’ın seçim sürecinde emekli, anne ve çocuklar için hayata geçirmeyi vadettiği Emekli Dayanışma Kartı ve ‘Anne-Çocuk Kartı’ uygulamalarının hayata geçirilmesi ile su tarifelerinde indirim yapılmasına yönelik önergeler oy çokluğuyla kabul edildi.

Öte yandan 2023 yılı İzmir Büyükşehir Belediyesi Faaliyet Raporu ve 2023 yılı ESHOT Genel Müdürlüğü Faaliyet Raporu görüşmeleri İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Altan İnanç’ın idaresinde yapıldı. Faaliyet raporları oy çokluğuyla kabul edildi. Bir sonraki meclis toplantısı 13 Mayıs Pazartesi günü yapılacak.

İZMİR HALKI BENİ SEÇTİ BEN VAADİMİ YERİNE GETİRİYORUM

AKP Grubunun çekimser oyuna rağmen oy çokluğuyla geçen Anne Dayanışma Kartı önergesi hakkında açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Daha önceki uygulamayı kaldırmıyoruz. 0-4 yaşa 60 kontör yükleyerek Anne Dayanışma Kartı veriyoruz. Ancak 5 yaşı kaldırmıyoruz. İçerisinde 10 kontör yüklü kartlar 5 yaş çocuğu olan annelere tekrar veriliyor. Neticede daha önce alınan kararlar geçerli. 0-4 yaşa 60 kontör verelim inşallah sizlerle beraber önümüzdeki aylarda daha da artırarak devam edeceğiz. Benim vaatlerimi iletirken insanlara dediğim bir şey vardı. Hesabımızı kitabımızı yapalım, kurumu zarara uğratmadan yatırımlarımızı gerçekleştirelim. Burada da amaç budur. 10 kontörden 60 kontöre çıkarıldı. 5 yaş için de 10 kontör devam edecek. İzmir halkı beni seçti ben vaadimi yerine getiriyorum” dedi.

KADEMELİ OLARAK SU FİYATINI İNDİRECEĞİZ

1 Haziran 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak 0-4 metreküp su fiyatlarında yüzde 25 oranında indirim yapılması önerisi oy çokluğuyla kabul edilirken Tugay, “Türkiye’nin en pahalı suyunu İzmir değil Manisa kullanıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi de indirim yaptı. İndirimde Sayın Başkan ile birlikte yarışacağız galiba. Haziran’da değil Temmuz’da bir zam öngörülmüştü. Bu zammı önümüzdeki süreçte değerlendireceğiz. Çalışmalarımız var. Bahsettiğiniz zammı yapacağımız kesin değil, bir öngörü var ama o miktarda bir zam yapmayacağız. Belki de hiç zam yapmayacağız. Ben seçim boyunca hiç kimseye yüzde şu kadar indirim yapacağım demedim. ‘Kademeli olarak su fiyatını indireceğiz’ dedim. Yüzde 25 rakamını da telaffuz etmedim. Bütçeyi bozmadan işleyişi bozmadan amacımız İzmir’i Türkiye’de en düşük su fiyatına sahip il yapmak. Başlangıç için ilk yaptığım indirim bu olacak” diye konuştu.