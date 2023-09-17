Cenaze evinden dönenlere araba çarptı: 2 kişi yaşamını yitirdi

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde taziye dönüşü yolun karşısına geçmek isteyen yayalara otomobilin çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde taziye dönüşü yolun karşısına geçmek isteyen yayalara otomobilin çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Çınar ilçesi kırsal Beşpınar Mahallesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eski Beşpınar Mahallesi muhtarının taziyesinden dönerken yolun karşısına geçen vatandaşlara otomobil çarptı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan 2 kişiyi ise ilk müdahalesi yapıldıktan sonra kentteki hastanelere sevk etti. Cenazeler, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazaya karışan sürücünün otomobili olay yerinde bırakıp kaçtığı öğrenilirken, şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.