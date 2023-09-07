Cengiz İnşaat'a satışı iptal edilmişti: CHP'den Cennet Koyu için Özelleştirme İdaresi'ne başvuru

CHP, Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Gölköy mevkiinde bulunan Cennet Koyu’ndaki arazinin Cengiz İnşaat’a satışının iptaline ilişkin yerel mahkeme ve Danıştay kararlarına dikkat çekerek arazinin Hazine’ye devredilmesi için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na başvurdu. Başvuru dilekçesinde, Hazine'ye devir işleminin bugüne kadar yapılmamış olmasına ilişkin "görevi kötüye kullanma" ve "zimmet" suçları hakkında suç duyurusunda bulunulacağı kaydedildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan Cennet Koyu’ndaki arazinin Cengiz İnşaat’a satışının iptal edilerek Hazine'ye devredilmesi için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na başvuru yaptı.

Bodrum Gölköy mevkiinde Cennet Koyu olarak bilenen alandaki taşınmazlar özelleştirme yoluyla Cengiz İnşaat’a satıldı.

Açılan davada yerel mahkeme ve Danıştay, satışın iptali yönünde karar verdi.

CHP, Cennet Koyu’nun Hazine’ye devredilmesi için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na başvurdu.

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre’nin imzasıyla yapılan başvuruya ilişkin dilekçede, arazinin özelleştirme süreci ve sonrasındaki itirazlardan kaynaklı verilen mahkeme kararları hatırlatılarak, gelinen aşamada arazinin Hazine’ye devrinin yasal zorunluluk olduğu vurgulandı.

Muğla 2. İdare Mahkemesi’nin 2014 yılında, Danıştay 6. Daire’nin 2015 yılında Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun da 2016 yılında aldığı kararlarla Bodrum’un Gölköy mevkiindeki ‘Cennet Koyu’ kapsamındaki 423 parseldeki taşınmazın özelleştirme yoluyla Cengiz Holding bünyesindeki Bodrumbir Turizm Yatırım A.Ş.’ye satışının hukuki olmadığına yönelik karar hatırlatıldı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na verilen dilekçede şu ifadelere yer verildi:

“Ne var ki bugüne kadar Maliye Hazinesine de Özelleştirme Yüksek İdare Kurulu tarafından taşınmazın Maliye Hazinesi üzerine dönüş işlemlerinin yapılmadığını öğrenmiş bulunmaktayız. Taşınmazın Maliye Hazinesi üzerine dönüş işleminin bugüne kadar yapılmamış olması görevi kötüye kullanma ve zimmet suçlarının işlendiğini, dolayısıyla ilgililer hakkında işlem yapılması gerektiğini açığa çıkarmıştır. Başvurumuz üzerine de ivedilikle söz konusu taşınmaz yönünden Maliye Hazinesine dönüş işleminin yapılmaması olasılığında değinilen suçlar yönünden ilgililer hakkında suç duyurusunda da bulunacağımız bilinmelidir.”



