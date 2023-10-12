Cengiz Kurtoğlu'na 1 yıl 9 aya kadar hapis talebi

Katıldığı bir etkinlikte işletmeci Mustafa Can'ı, sanatçı arkadaşlarına hakaret ettiği iddiasıyla yumrukladığı öne sürülen şarkıcı Cengiz Kurtoğlu hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Kurtoğlu'nun "haksız tahrik altında basit yaralama" ve "hakaret" suçlarından 1 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İstinye'de katıldığı doğum günü partisinde, bazı sanatçılara hakaret ettiği iddiasıyla tartıştığı işletmeci Musfta Can'ı darp ettiği gerekçesiyle yargılanan Cengiz Kurtoğlu'nun 1 yıl 9 aya kadar hapsi istendi.

Cengiz Kurtoğlu oyuncu Tolga Yüce’nin doğum günü partisinde işletmeci Mustafa Can ile tartışmıştı. Aralarında çıkan tartışma sonrası Cengiz Kurtoğlu'nun, Mustafa Can’a yumruk attığı iddia edilmişti. Olayın ardından işletmeci Mustafa Can'ın şikayette bulunması üzerine Cengiz Kurtoğlu hakkında "basit yaralama" ve "hakaret" suçundan 7 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle dava açılmıştı.

İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Cengiz Kurtoğlu katıldı. Şikayetçi Mustafa Can ise duruşmaya gelmedi.

"SADECE İTTİM"

Cengiz Kurtoğlu, "Nereli olduğunu ifade ederken birden sıra Orhan Gencebay’a geldi. Benim yüzüme bakarak Orhan Gencebay için ‘Samsun çingenesi’ dedi. Ortam biraz gerildi. Daha sonra İbrahim Tatlıses ve Ümit Besen’e konuyu getirdi. Kahkaha atarak 'Bunların hiçbiri sanatçı değil, Türkiye’nin tek sanatçısı Ciguli' dedi" şeklinde konuştu.

Karşılıklı olarak bağrıştıklarını, ama herhangi kötü bir söz söylemediğini ve fiziksel temasta bulunmadığını ileri süren Cengiz Kurtoğlu “Tartışma bitti oradan ayrıldık ertesi gün emniyete ifadeye gittim" dedi. Hakim, Cengiz Kurtoğlu’nun soruşturma aşamasında verdiği ifadesinde ittirdiği yönündeki beyanını sordu. Bunun üzerine Kurtoğlu, "Soruşturmada verdiğim ifade doğrudur. Sadece elimle ittim. Elimde herhangi bir cisim yoktu. Katılanın yüzüne bıçakla vurduğum iddiasını kabul etmiyorum. Yaralama ve hakaret suçlarını kabul etmiyorum" diyerek suçlamaları reddetti.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Adli Tıp Kurumundan alınan rapora göre müşteki Mustafa Can’ın yüzünde sabit iz olmadığı kaydedildi. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaada, sanık Cengiz Kurtoğlu’nun haksız tahrik altında "basit yaralama" ve "hakaret" suçlarından 5 aydan 1 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, taraflara mütalaaya savunma hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 22 Kasım 2021’de doğumgünü partisinde Cengiz Kurtoğlu ve Mustafa Can aynı masada oturduğu ve orada tanıştıkları yer aldı. Şikayetçi Mustafa Can’ın, sanatçı Orhan Gencebay hakkında yaptığı yorumlar nedeniyle gerginlik yaşandığı belirtilen iddianamede, Cengiz Kurtoğlu’nun Can’a yönelik küfür ve hakarette bulunduğu ve yüzüne yumruk attığı belirtildi.

İddianamede, müştekinin beyanında sanığın elindeki bıçak ile saldırdığı yönünde şikayet etmiş olsa da olay yerindeki kameralardan iddianın asılsız olduğu tespit edildiği anlatıldı. Cengiz Kurtoğlu’nun ifadesinin yer verildiği iddianamede, Mustafa Can’ı uygun bir dilde uyardığını fakat hakaretlere devam etmesi üzerine eliyle ağzını kapattığını bu esnada tırnağının çizmiş olabileceğini ileri sürdü. Cengiz Kurtoğlu’nun "Basit yaralama" ve "Hakaret" suçundan 7 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.