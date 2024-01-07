Cengiz Ünder 4 gol attı, Fenerbahçe farka koştu

Trendyol Süper Lig 19. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda İstanbulspor'u 5-1 mağlup etti. Cengiz Ünder maçı 4 golle tamamladı.

Trendyol Süper Lig 19. hafta maçında İstanbulspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve Volkan Bayarslan'ın düdük çaldığı maçı Fenerbahçe 5-1 kazandı.

Sarı-lacivertli takımın gollerini 6, 34, 44 ve 46. dakikalarda Cengiz Ünder ve 45+1'de Edin Dzeko atarken İstanbulspor'un sayısını 32. dakikada Muammer Sarıkaya kaydetti.

Fenerbahçe'de Dusan Tadic'in 65. dakikada kullandığı penaltıda kaleci Alp Arda gole izin vermedi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 47'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Son 5 maçında mağlup olan İstanbulspor ise 5 puanda kaldı.