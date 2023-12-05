Cengiz’i yine göndereceğiz!

Yaren ÇOLAK

Yüzde 79’u madenlere ruhsatlı Kazdağları’nda daha önce iptal edilen projeye ikinci kez açılan dava kapsamında bilirkişi keşfi yapıldı. Cengiz Holding’in Halilağa Bakır Madeni’ne ilişkin yapılan keşif öncesi bölge halkı ve ekoloji örgütleri bir kez daha projeye tepki gösterdi.

Ülkenin dört bir tarafındaki ekolojik yıkımların altında imzası bulunan 5’li çete üyesi Mehmet Cengiz’in Kazdağları’ndaki talan ısrarı sürüyor. Cengiz Holding’e bağlı Truva Bakır Maden İşletmeleri A.Ş., Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi Hacıbekirler köyünde hayata geçirmek istediği Halilağa Bakır Madeni projesine çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu kararı verildi. Çevre derneklerinin ve bölge halkının açtığı dava sonucu ÇED olumlu kararı iptal edilirken şirket ikinci kez başvurdu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı projeye ikinci kez onay verdi. “İkinci davamızı da kazanacağız. Cengiz’i Kazdağları'na sokmayacağız” diyen bölge halkı kararı yeniden yargıya taşıdı. Çanakkale İdare Mahkemesi’nde görülen davada bilirkişi keşfi yapılmasına karar verildi. Keşif öncesi köy kahvesinde toplanan çevre dernekleri ile bölge halkı, heyeti döviz ve pankartla karşıladı. Kahvehane önünde “Havama, suyuma, toprağıma dokunma. Cengiz, Kazdağları’ndan defol” sloganları atıldı.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akbulut, protestoların ardından bölgede keşif yapıldığını belirtti. Keşif sırasında olumsuz bir durumun olmadığını ifade eden Akbulut, “İtirazlarımızı dile getirdik, saygı çerçevesinde keşif yapıldı” dedi.