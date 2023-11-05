Cengiz’in hedefi yine Kazdağları

Cengiz Holding yüzde 79’u madenlere ruhsatlı Kazdağları’nda yeni bir yıkım için kolları sıvadı. Çanakkale Bayramiç’te ikinci bir başvuru yapan Cengiz, önce bölgeyi çölleştirecek, ardından kestiği ağaçları satacak.

Gökay BAŞCAN

Çanakkale Bayramiç’in Hacıbekirler köyünde mahkeme kararlarına rağmen maden ocağı açmakta ısrarcı olan Cengiz Holding, komşu köy Yanıklar’da yeni bir proje için harekete geçti. Yüzde 79’u maden ruhsatlarıyla kuşatılmış olan Kazdağları ekosistemini tahrip etmekte kararlı olan Cengiz Holding’in madeninin ruhsat alanı büyüklüğü 605 hektar.

Cengiz Holding’e bağlı Truva Bakır Maden İşletmeleri A.Ş., ülkenin oksijen deposu olarak adlandırılan Kazdağları sınırları içerisinde yer alan Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi Yanıklar köyünde feldspat ocağı açmak için başvuruda bulundu.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na sunulan proje tanıtım dosyasında yer alan bilgilere göre, şirket maden projesi için 9 milyon 500 bin TL harcayacak. Kazdağları sınırları içerisinde yer alan, 605 hektarlık ruhsat alanının 6,16 hektarlık kısmında faaliyet yürütülecek. Proje onaylanırsa şirket, önce tamamı orman olan bölgeyi tıraşlayacak ardından cevheri çıkarmak için ayda bir kez patlatma yapacak. Patlatma sesleri ve etkileri 360 metre uzaklıkta yer alan yerleşim yerinde yankılanacak.

Orman Genel Müdürlüğü’nden alınacak izinlerin ardından ağaç kesimine başlayacağını belirten şirket, kesilen ağaçları da satacak. Ancak dosyada ne kadar ağaç kesileceği belirtilmedi.

Öte yandan yılda 10 bin ton cevher çıkarılacak maden ocağında, yine yılda 3 bin 500 ton pasa açığa çıkacak. Çıkan maden atığı ÇED sınırları içerisinde adeta çöle dönüştürülen bölgede depolanacak.

NE ZAMAN SONLANACAK?

2021 yılında alınan 605 hektar büyülüğündeki maden ruhsatı 2023’te son buluyor. Ancak şirket yeni başvuru yaptığı projenin ömrünü de 10 yıl olarak belirlendi. Yani dosyada yer alan bilgilere göre, ruhsat süresi 2031 yılında bitmesine rağmen proje 2033 yılında son bulacak.

AYNI BÖLGE İKİNCİ PROJE

Öte yandan Cengiz’in Bayramiç ilçesi sınırları içerisinde başka projesi de bulunuyor. Bölge halkının itirazları sonucu mahkeme kararıyla iptal edilen Halilağa Bakır Madeni’ne ikinci kez ÇED olumlu kararı verildi.

TEMA Vakfı, 2020 yılında Kazdağları yöresine ilişkin hazırladığı madencilik raporu, bölgenin nasıl kuşatıldığını ortaya koymuştu. Raporda, Biga Yarımadası ve Kuzey Ege'yi kaplayan 1 milyon 697 bin 62 hektarlık alan olarak tanımlanan Kaz Dağları Yöresinin Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden (MAPEG) elde edilen verilere göre 1 milyon 294 bin 335 hektarı ruhsatlandırıldığı belirtildi. Aktif ruhsatların yüzde 57'sinin işletme, yüzde 43'ü arama ruhsatı statüsünde olduğu ifade edildi.