Cengiz’in madeni 3 işçiye mezar oldu

Siirt’in Şirvan ilçesinde Cengiz Holding’e ait maden ocağında meydana gelen göçükte, 3 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı. Aynı ocakta 7 yıl önce de kaza yaşandığı ortaya çıkarken vali şirketi koruyan açıklamalar yaptı.

Aycan KARADAĞ

Siirt’in Şirvan ilçesinin Maden köyünde beşli çeteden Cengiz Holding’e ait Eti Bakır maden sahasında göçük oldu. Göçükte 3 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi ise yaralandı.

Göçükte yaşamını yitirenlerin isimleri şöyle: Zekayi Can Çalık, Orhan Gültekin Emre Gökduman.

Şirvan Cumhuriyet Başsavcılığınca maden ocağında meydana gelen göçüğe ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Y.K, A.T. ve D.A. gözaltına alındı. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir" ifadesi kullanıldı. Öte yandan Şirvan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında maden ocağının faaliyeti geçici olarak durduruldu.

VALİ ŞİRKETİ KORUDU

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya olayın ardından şirketi koruyan bir açıklama yaptı Kızılkaya, "Şu anda arkadaşlarımızın bize vermiş olduğu bilgiye göre maden sahasında gerekli diğer tedbirler alınmış, herhangi bir tehlike arz eden durum söz konusu değildir" ifadesini kullandı.

DERS ÇIKARILMIYOR

Dev Maden- Sen Genel Başkanı Tayfun Görgün konuya ilişkin BirGün’e yaptığı açıklamada, daha önce felaketlerden ders çıkarılmadığını kaydetti. Görgün şunları söyledi: “Sabrımız kalmadı. Çok üzüntülüyüz. Her gün madenlerde iş cinayetleri yaşanıyor. Dersler çıkartılmıyor. Genel olarak madenlerde devletin denetimi ya bulunmamakta ya da dikkate alınmamaktadır. Kamu madenciliğinde dahi bu güvenliksiz ve güvencesiz çalışma biçimleri yaygınlaşmış durumdayken, özel sektör madenciliğinde koşullar daha vahim ve ölümcüldür. Madenlerde iş cinayetlerine yol açan kamu denetimsizliği ile yetersiz önlem ve alınmayan tedbirler derhal sağlanmalı ve tüm bu iş cinayetlerine yol açan sorumlular işlenen tüm cinayetlerin failleri olarak yargılanarak en ağır cezalara çarptırılmalıdır.”

2 BİNE YAKIN MADENCİ

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: “1940'lı yıllardan günümüze 3 binden fazla madenci cinayete maruz kalırken, 100 binden fazla madenci yaralanmış durumdadır. AKP'li yıllarda ölen madenci sayısı ise İSİG Meclisi verilerine göre en az 1989 olmuştur. 1940'lardan bugüne çalışırken ölen madencilerin 3'te 2'si son 21 yıllık dönemde hayatını kaybetmiştir.

Daha fazla üretimin getirdiği üretim zorlaması ve verimlilik politikası sonucunda İSİG önlemlerinin gözardı edilmesi madencilik sektörünün temel düsturu olmuş haldedir. Kamu madenciliğinde dahi bu güvenliksiz ve güvencesiz çalışma biçimleri yaygınlaşmış durumdayken, özel sektör madenciliğinde koşullar daha vahim ve ölümcüldür.

Kâr ve birikim adına, ihmal etme ve önlem almama bu son kazada da kendisini göstermiş durumdadır. Konfederasyon olarak işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında yaşanan olumsuzlukları kamuoyuna duyurur, ilgili kurumların önlem alma ve yaptırım uygulamasında görevlerini hatırlatırken, ölümlerin ve yaralanmaların önüne geçecek politika ve örgütlenmelerin yaratılmasında da üzerimize düşen görevleri eksiksiz yerine getirmeye çalışacağız.”

∗∗∗

7 YIL SONRA İKİNCİ FACİA

Aynı maden sahasında 2016 yılında heyelan meydana gelmiş, 16 madenci hayatını kaybetti. O dönem Ciner Holding’e ait olan madende 2016 yılında yaşanan katliamın kararı 7 yıl sonra 17 Kasım 2023’te çıktı. Çıkan raporu inceleyen savcı 16 kişinin ölümünün önlenebileceğini belirtti. Savcı, rapor incelendiğinde maden sahası dışında başlayan heyelanın gerekli tedbirler alınsaydı önlenebileceğini, olayın “öngörülemez bir felaket” olmadığını vurguladı.

∗∗∗

TEŞVİK VERİLMİŞ

Cengiz Holdingin sahibi olduğu, 3 işçinin yaşamını yitirdiği Eti Bakır, daha önce devlet teşvikleriyle gündeme gelmişti. Resmi Gazetede yayınlanan 2021 mart teşvik listesine göre Eti Bakır’ın Adıyaman’da bulunan tesisi için, 10 yıl sigorta primi işveren hissesi, 10 yıl gelir vergisi stopajı desteği, 10 yıl sigorta primi desteği, yüzde 90 vergi indirimi, yüzde 50 yatırıma katkı oranı, KDV istisnası ve faiz desteği gibi teşvikler verilmişti.