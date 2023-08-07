Cep telefonu satışlarında ilk beş değişti

Küresel cep telefonu satışları, yılın ikinci çeyreğinde de düşüşüne devam ederken, Vivo ilk beşten çıktı yerine Infinix ve Tecno markalarının sahibi Transsion girdi. International Data Corporation (IDC) isimli araştırma kuruluşu verilerine göre: Samsung liderliğini korurken, Apple ikinci, Xiaomi üçüncü, Oppo ve Transsion ise dördüncü sırada yer aldı.

Analist tahminleri doğrultusunda, küresel cep telefonu satışları yılın ikinci çeyreğinde de düşüşüne devam etti.

Toplam cep telefonu satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7.8 gerileyerek 265.3 milyon adet olarak gerçekleşti.

LİDER SAMSUNG OLDU

Dünya gazetesinin kaynak gösterdiği International Data Corporation (IDC) isimli araştırma kuruluşu verilerine göre; Samsung liderliğini korurken, Apple ikinci, Xiaomi ise üçüncü sırada yer aldı. Oppo ve Transsion ise aralarındaki binde birlik pazar payı farkı olmasına rağmen dördüncülüğü paylaştı.

Transsion, Türkiye’de de bir çıkış yakalayan Infinix ve Tecno markalı cep telefonu markalarının üreticisi olan Çinli şirket. Sıralamanın beşinci sırasında daha önce Vivo yer alıyordu. Katar’da düzenlenen FIFA dünya kupasının sponsoru olan Vivo, 2022 yılında bu sponsorluğun pazarlama kampanyaları döneminde büyük bir çıkış yaşamıştı. Ancak 2023 yılında yerini Transsion’a kaptırdı.

Transsion, Infinix ve Tecno marka cep telefonu satışlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34.1 artırarak 25 milyon adedin üzerine taşıdı. Vivo, son olarak Türkiye’de başladığı cep telefonu üretimini Mısır’a kaydırma kararı almıştı.

Transsion, ilk beş şirket arasında satışlarını artırma başarısı gösteren tek şirket oldu.



SATIŞLARI EN ÇOK DÜŞEN ŞİRKET XIAOMI



Satışları en çok düşen şirket ise yüzde 16 ile Xiaomi oldu. Xiaomi’nin cep telefonu satışları 39 milyon adetten 33 milyona, pazar lideri Samsung’un cep telefonu satışları ise 63 milyondan 53 milyona geriledi. Apple ise her ne kadar iPhone 14 satışlarında beklentileri karşılayan bir satış grafiği çizse de yıllık satışları yüzde 6.3 düşüşle 45.4 milyondan 42.5 milyona geriledi.

ÇİN'DE HUAWEI ÇIKIŞTA



ABD’nin uyguladığı yaptırımlar sonrasında kötü günler geçiren Huawei ise Çin’deki satışlarını artırmaya başladı. Dünyadaki her dört telefondan birisinin satıldığı Çin pazarı da yılın ikinci çeyreğinde yıllık yüzde 2.3 daralma gösterdi.

65.7 milyon cep telefonunun satıldığı Çin pazarında Oppo, Vivo, Honor ve Xiaomi satışlarında düşüş yaşarken Apple ve Huawei, satışlarını artıran şirketler oldu. Apple, Çin’deki satışlarını yıllık bazda yüzde 6.1 artırma başarısı göstererek Xiaomi’nin pazar payını da geçerek dördüncü sıraya yerleşti. Huawei ise yılın ikinci çeyreğinde Çin’deki satışlarını yüzde 76.1 artırma başarısı göstererek Xiaomi ile beşincilik sırasını paylaştı.

Amiral gemisi ürünleri ile ön plana çıkan Apple ve Huawei’in satışları artarken, görece daha ekonomik modellerin satışları ile kendilerine yer edinen Çinli şirketlerin, satışlarının ana vatanlarında bile sürekli düşüş göstermesi tüketicinin cep telefonu tercihlerindeki değişime işaret ediyor. Küresel pazarın lideri Samsung, Çin’de ilk beş şirket arasında yer almıyor.