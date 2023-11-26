Ceren Damar'ın ailesinden kadınların eylemine destek

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Ankara Sakarya Caddesi’nde basın açıklaması yaptı. Öldürülen akademisyen Ceren Damar’ın anne ve babası da açıklamaya katılarak destek verdi. Baba Mustafa Damar, “Cezaların caydırıcı olmaması, kadın cinayetlerine ve kadına şiddete önemli bir etken. Bu nedenle suç işleyenler kısa sürede çıkacağını düşünerek bu suçları işliyorlar. Bir suçla da kalmıyorlar çıkan tekrar ikinci bir suçu işliyor. Katiller artık son günlerde kadınlarla birlikte çocuklarını da öldürüyor” dedi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Ankara Sakarya Caddesi’nde basın açıklaması yaptı. Öldürülen akademisyen Ceren Damar’ın anne ve babası da açıklamaya katılarak destek verdi. Baba Mustafa Damar, “Cezaların caydırıcı olmaması, kadın cinayetlerine ve kadına şiddete önemli bir etken. Bu nedenle suç işleyenler kısa sürede çıkacağını düşünerek bu suçları işliyorlar. Bir suçla da kalmıyorlar çıkan tekrar ikinci bir suçu işliyor. Katiller artık son günlerde kadınlarla birlikte çocuklarını da öldürüyor” dedi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri, bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Ankara Sakarya Caddesi’nde basın açıklaması yaptı. "İntihar denileni şüpheli bırakmayacağız. Kadın cinayetlerini durduracağız" yazılı pankart açarken; “Eşit, özgür bir dünya kuracağız”, “Kadınlar için 6284” yazılı dövizler taşıdı.

"İKLİM KRİZİ NEYSE, KADINA YÖNELİK İŞLENEN SUÇLAR DA KRİZ SAFHASINDADIR"

Kopya çekerken yakaladığı Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülen araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel’in ailesi de destek vermek için eyleme katıldı. Baba Mustafa Damar, ANKA Haber Ajansı’na şunları söyledi:

“Kızımızın davalarıyla ilgili katil ağırlaştırılmış müebbet cezasını aldı. Katilin anne babasının da hem rahmetli kızıma ve bize karşı işlemiş oldukları suçlardan dolayı ceza aldı o da istinaf sürecinde. Mücadelemiz bitmedi. Bizlerle birlikte olan birçok sivil toplum örgütüne teşekkür etmek istiyorum. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar.

Ülkemizde kadına şiddetin geldiği nokta ortada. Şu anda burada bulunan herkesin doğrudan ya da dolaylı bir yakını kadına yönelik şiddete maruz kalmıştır. Gelinen nokta bir şiddet krizdir. Bir ekonomik kriz, bir iklim krizi neyse bugün kadına yönelik işlenen suçlar da kriz safhasındadır ama maalesef bununla yeteri kadar mücadele edilmediğini düşünüyorum.

"KAMUOYU SANIYOR Kİ BU KATİL İÇERİDEN HİÇ ÇIKAMAYACAK"

Dava sonucunda en üst sınırdan ceza verildi ancak burada algılamada bir farklılık var. Ağırlaştırılmış hapis müebbet cezası verildi. Kamuoyu sanıyor ki bu katil hiç içeriden çıkamayacak. Böyle bir şey yok bunun yanında bir de infaz yasası diye bir şey icat edilmiş. Bu katilin yatacağı süre 30 yıl. Bu bir çelişki. Bu toplumu aldatmaya yönelik. Cezaların caydırıcı olmaması, kadın cinayetlerine ve kadına şiddette önemli bir etken. Bu nedenle suç işleyenler kısa sürede çıkacağını düşünerek bu suçları işliyorlar. Bir suçla da kalmıyorlar çıkan tekrar ikinci bir suçu işliyor. Katiller artık son günlerde kadınlarla birlikte çocuklarını da öldürüyor.”

“PEKİ BENİM YAVRUM…”

Ceren Damar’ın annesi Feyzan Damar ise “Cinayet işleyenler gerektiği kadar ceza almadıkları için, caydırıcı cezalar olmadığı için giriyorlar çıkıyorlar, tekrar devam ediyorlar. Caydırıcı cezalar olsun ki benim ciğerim yanıyor, başka anaların ciğeri yanmasın istiyorum. Onun için buradayım. Artık caydırıcı cezalar olsun da bu katiller de ellerini kollarını sallaya sallaya gezmesinler. Katile 30 yıl müebbet hapis cezası verdi ama müebbetin karşılığı ömür boyu hapis ama bu 30 yıl yatıp çıkacak. Peki benim yavrum… Gereken en ağır cezayı verdiler ama yetmez” dedi.