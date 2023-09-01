Ceren Özdemir'in katilinin açık cezaevine alındığı iddiasına yalanlama

Ceren Özdemir'in katilinin açık cezaevine alındığı iddiasının doğru olmadığını belirten Adalet Bakanı Tunç, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma girişimlerine karşı hukuki süreç başlatılmıştır" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ordu’da evinin önünde, Ceren Özdemir’i öldüren ve müebbet hapis cezasına mahkum edilen Özgür Arduç’un açık cezaevine alındığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

X platformu üzerinden açıklamada bulunan Tunç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Arduç'un kanun gereğince açık ceza infaz kurumuna alınamayacağını belirtti.

Tunç, "Bu gerçek bilinmesine rağmen; kamuoyumuzda infiale sebep olabilecek bu asılsız iddianın adli yılın açıldığı bugün ortaya atılmış olması adalete duyulan güveni sarsmaya yönelik bir girişimdir" dedi.

"En temel basın ilkelerine dahi uyulmadan yapılan yalan haber ve dezenformasyon; en başta Ceren Özdemir kızımızın ailesini derinden üzecektir" ifadelerini kullanan Tunç, bilgiyi alenen yayma girişimlerine karşı hukuki süreç başlatıldığını dile getirdi.

Gazeteci Murat Yetkin, yaptığı YouTube yayınında, “2021 yılındaydı galiba. Evet. Ordu'da evinin önünde kendisini takip eden bir cani tarafından bıçaklanarak öldürülen yirmi yaşındaki Ceren Özdemir. Hatırladınız mı? Ceren Özdemir gösteriler düzenlenmişti, işte filan. ‘Hesabı sorulacak’ denmişti, soruldu. Özgür Arduç katili, bıçaklayarak kızı kendi evinin önünde öldürüyor. Efendim, iyi halden dolayı açık cezaevine nakledilmiş. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a seslenmek istiyorum. Sayın Tunç ne yapıyorsunuz? Yani bir yandan bakıyoruz gazeteci arkadaşlar içeride, bunlara uygulanmıyor. Neden? Çünkü efendim devlet suçu. Ya devlet suçunu devlet affeder. Devlet, yani devlet suçunu affeder" dedi.