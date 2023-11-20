Çerkezköy'de bir kadın boşandığı erkek tarafından katledildi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 42 yaşındaki kadın, boşandığı erkeğin evinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayın ardından gözaltına alınan Hüseyin U. polis sorgusunda cinayeti itiraf etti.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Sevgi Taşkan isimli kadın boşandığı Hüseyin U. tarafından öldürüldü.

İddiaya göre, Sevgi Taşkan isimli kadın önceki akşam 4 ay önce boşandığı Hüsyin U'nun Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki evine gitti. Gece eve gelmeyen annesini merak eden kızı, babasının yaşadığı eve geldiğinde annesi Sevgi Taşkan’ı hareketsiz halde buldu.

Çocuğun seslerini duyanlar ihbarda bulundu. Gelen ekipler, Sevgi Taşkan'ın ensesinden tabanca ile vurularak öldürüldüğünü belirlerken, olayda kullanıldığı belirlenen silah da odada yerde bulundu.

Olayın ardından kaçan Hüseyin U. ise yapılan çalışma sonrası saklandığı yerde yakalandı. Gözaltına alınan Hüseyin U., doktor raporunun alınmasının ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Sevgi Taşkan'ın cansız bedeni ise olay yerinde nöbetçi Cumhuriyet savcısının ön otopsisinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hüseyin U'nun, polisteki sorgusunda cinayeti itiraf ettiği belirtildi. Hüseyin U.'nun evde bulunan tabanca ile Taşkan'ı ensesinden vurup, kaçtığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.