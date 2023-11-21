Çerkezköy'de boşandığı kadını katleden erkek tutuklandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde boşandığı Sevgi Taşkan’ı kendi evinde tabancayla ensesinden vurup katleden Hüseyin Uğumlu tutuklandı.
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde evine gelen boşandığı Sevgi Taşkan'ı katleden Hüseyin Uğumlu isimli erkek çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevie gönderildi.
Olay, dün ilçeye bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Karaçay Sokak'ta meydana geldi. 4 ay önce boşandığı Hüseyin Uğumlu'nun evine giden Sevgi Taşkan'dan (42) haber alamayan çocuğu, babalarının evine gitti. İçeri giren çocuk, Taşkan'ı yerde hareketsiz yatarken bulup, ihbarda bulundu.
Adrese gelen ekipler, Taşkan'ın ensesinden tabancayla tek kurşunla vurulup, hayatını kaybettiğini belirledi. Taşkan'ın cansız bedeni, otopsi için Çerkezköy Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
İTİRAF ETTİ
Olayın ardından kaçtığı belirlenen Hüseyin Uğumlu, saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Hüseyin Uğumlu, emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti.
Uğumlu, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Sevgi Taşkan’ı tabancayla ensesinden vurarak öldüren Hüseyin Uğumlu, sevk edildiği adliyedeki savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.