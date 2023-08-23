Çeşme'de gece kulübündeki silahlı kavgaya 8 tutuklama

İzmir'in ilçesi Çeşme'de bir kişinin ölümüne, 12 kişinin de yaralanmasına sebep olan gece kulübündeki kavgaya ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 8’i tutuklandı.

İzmir Çeşme'deki bir gece kulübünde çıkan, 30 yaşındaki güvenlik görevlisi Samet Öztaşkın'ın yaşamını yitirdiği, 2 güvenlik görevlisi ile 10 müşterinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 8’i tutuklandı.

Olay günü arbedede yaralanan ve hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüphelinin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

DHA'nın haberine göre; olay, 18 Ağustos gece saatlerinde, Alaçatı Mahallesi'ndeki bir gece kulübünde meydana geldi. Mekana gelen şüpheliler ile iş yerinin güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Mermilerin isabet ettiği 3 güvenlik görevlisi ile olayın ardından yaşanan arbedede 10 müşteri yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik görevlilerinden Samet Öztaşkın, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yaşananlar ise gece kulübündeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.



10 GÖZALTI



Şüphelilerin kaçtıkları otomobil, İnönü Caddesi'nde boş bir arsada ekipler tarafından terk edilmiş bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ilk olarak M.M., B.Y., O.D., Ü.G., İ.A. adlı 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 3 tabanca ele geçirildi. Olayda yaralanan bir güvenlik görevlisi ile 10 müşteri tedavilerinin ardından taburcu edildi. Silahla yaralanan diğer bir güvenlik görevlisinin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri önce 3, daha sonra 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Böylelikle gözaltı sayısı 10'a çıktı. Yakalanan şüphelilerden birinin olay günü çıkan arbedede yaralandığı öğrenildi. Bu şüpheli, hastanede tedaviye alındı. Diğer 9 şüpheli ise dün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan 8 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



HUSUMET İDDİASI



Şüphelilerin ifadesinde, güvenlik görevlileriyle aralarında daha önceden husumet bulunduğunu, olay günü de bu nedenle tartışma başladıklarını söylediği öğrenildi.