Çeşme'de yüzlerce zeytin ağacı kesildi

İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan yüzlerce zeytin ve çam ağacının site inşaatı nedeniyle izinsiz kesildiği belirtildi. Çalışmaları fark eden Çeşme Belediyesi'ne ait ekipleri müdahale ederken bölgede bulunan ağaçların tamamının kesildiği ifade edildi.

İzmir’de yüzlerce zeytin ve çam ağacı bir sitenin inşaatı için izinsiz kesildiği tespit edildi.

MA'da yer alan habere göre, Çeşme'nin Sakarya Mahallesi'nde yüzlerce zeytin ve çam ağacının site inşası için kesildiği belirtildi.

İzinsiz olarak ağaçların kesildiği alanın düzleştirilmesi esnasında durumu fark eden Çeşme Belediyesi ekipleri, duruma müdahale etti. Ancak alandaki tüm ağaçların kesildiği görüldü.

Konu hakkında bilgi veren ekolojist Koray Türkay, Çeşme'de korkunç bir talan ve yağma olduğunu söyledi.

Neredeyse her gün bir alanın talan edildiğini dile getiren Türkay, "Burası daha önceden zeytinlik ve çam ağaçlarıyla dolu olan 8-10 dönümlük bir arazi. Şimdi ise bir tane ağaç bırakılmadı. Bölgede ayrıca tarihi değirmen ve eserler var. Arazi muhtemelen 1'inci Derece Arkeolojik Sit Alanı. Burada inşaat yapmak için kazıya başlıyorlar ve ağaçların hepsini kesiyorlar. Ağaçların kalıntıları halen duruyor" dedi.

Konuşmasında Çeşme Belediyesi'ne tepki gösteren Türkay, şöyle devam etti:

"Belediyenin tek derdi, meclis üyeliği ve rant kavgaları. Çeşme'deki talana 'dur' diyecek herhangi bir yerel yetkili yok. Dolayısıyla burada ekoloji mücadelesi yürüten yurttaşlar, her şeyi bırakıp, doğa katliamına karşı mücadele yürütüyor. Bunu bütün Türkiye duysun, burada büyük bir yağma var. Afrin'de cihatcı çeteler nasıl zeytinlikleri katlediyorsa, burada da sermaye çetesi zeytinleri katlediyor. Bunlar zeytinlerin düşmanı. Rant için ağaç katleden sermayenin IŞİD'ten hiçbir farkı yok. Kapitalizm ve sermaye de bir o kadar dünyanın başına düşman."