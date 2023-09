Çeşme Festivali başladı

Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen Çeşme Festival, ‘Akdeniz’ temasıyla başladı. Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “Biz kültürlerin buluşmasına, tüm dünyanın Çeşme’yi tanımasına, sevgiye ve barışa hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

BİRGÜN EGE

Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen Çeşme Festivali dün kapılarını açtı. Bu sene ‘Akdeniz’ teması belirlen festival, 24 Eylül tarihine kadar sürecek.

Festivalde ilk olarak dün ilçede açılış korteji gerçekleşti. Kortejin ardından tarihi Aya Haralambos Kilisesi’nde söyleşi gerçekleşti. “İzmir’i Akdeniz ile çoğaltmak” konulu söyleşiyi; İzmir Akdeniz Akademisi Genel Koordinatörü Y. Mimar Çiçek Ş. Tezer ve İzmir Akdeniz Akademisi Kurul Üyesi ve yayıncı Raşit Çavaş gerçekleşti. Söyleşi sonrası Çeşme Amfi Tiyatro’da Cezayir asıllı Fransız sanatçı Enrico Macias konser verdi.

"EYLÜL’DE ÇEŞME BAŞKA GÜZEL”

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “Yeryüzündeki Cennet Çeşme’mizin; eşsiz doğası, tarihi zenginliği, sımsıcak kalpli insanlarıyla, her an büyüleyici bir etkisi var. Ama ılık rüzgarları, sakin sokakları, sonbaharın rengarenk ambiyansıyla Eylül’de Çeşme bir başka güzel” diye vurgulayan Başkan Oran, “Tarih boyunca, onlarca medeniyete ev sahipliği yapan bu güzel toprakların, çalışkan, hoşgörülü, misafirperver insanlarıyla müthiş bir kültürel birikimi var. Çeşme’nin dört bir köşesinde; çeşitli uygarlıklardan izler taşıyan, son yüz yılda da tarifsiz acılar, doyumsuz sevinçlerle harmanlanmış eşsiz bir mozaiğin parçalarıyız. Bu renkli kültürün her bir parçası ile tüm insanlığı kucaklamak istiyoruz” diye konuştu.

Festivalde bugün saat 19.00'da ismini, Makedonya ve Bulgaristan’da, “telli çalgılardan oluşan küçük fasıl heyeti” anlamına gelen “Calgija” kelimesinden alan ve Balkan kökleri ile yaşadıkları coğrafyayı müzikle bir araya getiren Çalgiya İzmir’in Aya Haralambos Kültür Merkezi'ndeki konser verecek. Saat 21.30'da ise Tunus asıllı Fransız şarkıcı Dany Brillant, Çeşme Amfi'de sahne alacak.

23 Eylül Cumartesi saat 19.30'da ise Arap ve Akdeniz ezgilerini, modern caz ile klasik müzik etkilerini birleştiren, Lübnan doğumlu Rabih Abou-Khalil, Çeşme Meydanı’nda konser gerçekleştirecek. Festivalin son günü 24 Eylül Pazar saat 19.00'da Rumca, Türkçe, Ladino ve Arapça notaların dansıyla İzmirli grup Salut de Smyrne Aya Haralambos’ta sanatseverlerle buluşacak. Festivalin son günü ise saat 21.30'da Chico & the Gypsies grubu Çeşme Amfi'de kapanış yapacak.