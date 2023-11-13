Çeşme’de göçmen faciası: Ölü sayısı 5’e yükseldi
İzmir'in Çeşme ilçesinde saat 07.15 sıralarında içinde 13 göçmenin olduğu bot fırtına nedeniyle devrilerek battı. Botun devrilmesi sonucu 5 göçmen öldü, 6 göçmen kurtarıldı. Kayıp 2 kişinin bulunması için arama faaliyetleri sürüyor.
İzmir’in Çeşme ilçesinde göçmenleri taşıyan botun fırtına sebebiyle devrilmesi sonucu meydana gelen olayda ölü sayısı 5’e yükseldi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kleopatra Koyu'nda düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun battığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Düzensiz göçmenlerden 5'inin kendi imkanlarıyla karaya çıktığı belirlendi, denizdeki 1 kişi ise Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Ekipler, 4'ü denizde, 1'i karada olmak üzere 5 kişinin cansız bedenine ulaştı.
Düzensiz göçmenlerin, lastik botta batmadan önce 13 kişinin bulunduğunu bildirmeleri üzerine kayıp 2 kişiyi bulmak için arama çalışması başlatıldı.
Denizde ve karada, helikopter desteğiyle süren arama çalışmalarına Sahil Güvenlik Dalış Timi'nin de katıldığı bildirildi.