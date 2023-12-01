‘Cesur Kız’ da serbest

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İsrail ile Hamas arasındaki “insani ara”, 7’nci gününde devam etti. İsrail ordusu, dün sabah saatlerinde insani aranın bitmesine dakikalar kala aranın uzatıldığını duyurdu. İnsani aranın 6’ncı gününde ise Gazze Şeridi’nde esir tutulan 10 İsrailli, 4 Taylandlı ve 2 Rus esire karşılık Filistin’in simge ismi “Filistinli Cesur Kız” Ahed Tamimi’nin de aralarında bulunduğu 30 Filistinli serbest bırakıldı.

İsrail ordusunun insani aranın uzatılmasına ilişkin açıklamasında, “Arabulucuların çabaları doğrultusunda esirlerin serbest bırakılmaya devam edilmesi ve çerçeve (mutabakatı) şartlarına uygun olarak operasyonlara ara verme (süreci) devam edecek” denildi. Öte yandan İsrail ordusu, “insani arayı ihlal ettikleri” iddiasıyla Gazze’de silahlı 3 Filistinliyi öldürdüğünü açıkladı.

3. KEZ BÖLGEDE

Savaşın başladığı 7 Ekim’den bu yana Ortadoğu’ya 3’üncü ziyaretini düzenleyen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu başkanlığındaki Savaş Kabinesi toplantısına katıldı. Toplantı öncesi basına konuşan Blinken, toplantıda Gazze’ye yönelik saldırılarda “bir sonraki aşamayı” görüşmek istediğini belirtti. Blinken, buradan Batı Şeria’nın Ramallah kentine geçerek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

KUDÜS’TE SALDIRI

Filistinli iki kardeşin Kudüs'ün batısında düzenlediği silahlı eylemde üç İsrail vatandaşı öldü, sekizi de yaralandı. Eylem sonrası açıklama yapan Hamas, saldırının sorumluluğunu üstlendi. Saldırganların “etkisiz hale getirildiğini” belirten Netanyahu ise sivillere daha fazla silah dağıtacaklarını söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in “İsrail'in sistematik bir şekilde Filistin topraklarını işgal ettiğine” yönelik açıklamalarının ardından ülkesinin Madrid'deki büyükelçisini geri çağırma kararı aldığını bildirdi.