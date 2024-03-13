Çete isyanı istifa getirdi

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Siyasi ve ekonomik krizlerle birlikte çete şiddetinin yıllardır sürdüğü Haiti’nin Başbakanı Ariel Henry, çetelerin şiddet olayları ve protestolarla ülkenin kaosa savrulması sonrası istifa etme kararı aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde halkın sokaklarda kutlamalar yaptığı görülürken çete lideri “Barbecue”, uluslararası toplumun müdahalesi sürdükçe “ülkenin daha fazla kaosa sürükleneceği” uyarısı yaptı.

Karayip Topluluğu (CARICOM) ülkelerinin liderleri ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Jamaika'nın başkenti Kingston'da, Haiti'deki güvenlik krizini tartışmak üzere olağanüstü toplandı. Toplantının ardından Guyana Devlet Başkanı Irfaan Ali, 5 Mart’tan bu yana Porto Riko’da bekleyişini sürdüren Başbakan Henry’nin, geçici başkanlık konseyi oluşturulduğunda istifa edeceğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Haiti'ye çokuluslu bir gücün konuşlandırılmasını finanse etmek üzere ABD Savunma Bakanlığı’nın ayırdığı 100 milyon dolarlık bütçeyi iki katına çıkardığını açıkladı. Blinken, başkanlık konseyinin Haiti halkının ihtiyaçlarının karşılanması ve Kenya'nın liderlik edeceği çokuluslu gücün konuşlandırılması için “somut adımlar” atacağını söyledi.

DIŞ MÜDAHALE UYARISI

Karayip’te kapalı kapılar ardında görüşmeler sürerken Haiti’nin en güçlü çete lideri olarak görülen “Barbecue” lakaplı Jimmy Cherizier, gazetecilere yaptığı açıklamada uluslararası toplum bu yolda devam ettiği sürece “Haiti’nin daha fazla kaosa sürükleneceğini” söyledi. “Ülkenin başına kimin geçeceği ve yönetim şeklinin nasıl olacağı konusunda biz Haitililer karar vermeliyiz” diyen Cherizier, “Ayrıca Haiti’yi şu anda içinde bulunduğu sefaletten nasıl kurtaracağımızı da bulacağız” dedi.

Haiti'deki çöküşün başlangıcı olarak Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin 2021 yılında suikasta uğraması gösterilse de ülkedeki ekonomik yıkım, 2010'da yaşanan deprem sonrası başladı. Gayrimeşru olarak görülen Henry’nin istifa etmesi için protestolar sürerken siyasi istikrarsızlık sebebiyle çeteler daha da güçlendi.