'Çete lideri olsam yargılanmazdım'

Haber Merkezi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, ‘hükümeti ve devlet organlarını alenen aşağılama’ suçlamasıyla yargılandığı dava başladı. Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan Demirtaş, ‘‘Ben Kürdüm, Kürt siyasetçisiyim, yargılanmamın sebebi budur. Türk ırkçısı olsaydım tek bir soruşturma geçirmezdim. Sözlerimi geri alacak değilim.’’ dedi.

Avukatların ardından savunmasına başlayan Selahattin Demirtaş, ‘‘Bu dava ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) 14.ve 18.maddesi ihlal ediliyor. Kürt siyasetçi olduğum için dava sürecinde ayrımcılık yapıldı. İdeolojik ve siyasi bakan, devletin suçlarını örtmeye çalışan savcı; asker ve polisin hendeklere karşı mücadele ettiğini belirtmiş. Benim de onlara hakaret ettiğimi söylemiş. Peki o asker ve polislerden 15 Temmuz’dan sonra darbeci çıktı mı? Çıktı Peki savcı bunları inceledi mi?’’ ifadelerini kullandı.

Demirtaş’ın savunmasının ardından mahkeme heyeti, avukatların taleplerinin tamamını reddederek yeni duruşma gününü 15 Mayıs 2024 olarak belirledi. Mahkeme, eksik olan dosyalar, DVD ve CD’ler ile Meclis tutanaklarının istenmesine karar verdi.