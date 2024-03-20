Çete şiddeti yayılıyor

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Silahlı kişilerin Haiti’nin başkenti Port-au-Price'de lüks mahallelere saldırması sonucu onlarca kişi öldü. Gece sokağa çıkma yasağı 20 Mart'a kadar uzatıldı.

Silahlı kişiler gün doğmadan önce Laboule ve Thomassin'deki evleri yağmalayarak mahalle sakinlerini kaçmaya zorlarken, bazıları radyo istasyonlarını arayarak polis çağırdı.

Port-au-Price şubat ayının sonundan bu yana çete şiddetine maruz kalıyor. Haber ajansı AP'den bir fotoğrafçı, Laboule ve Thomassin'in hemen altında yer alan ve şiddet olaylarından büyük ölçüde etkilenmemiş olan Petionville sokaklarında en az 12 cesedi belgeledi. Cansız bedenlerin etrafında diğerleriyle birlikte toplanan Haitili bir kişi "İstismar! Bu istismar! Haiti halkı! Uyanın!" diye tepkisini dile getirdi. Bir ambulans tamamı erkek olan cesetleri morga taşıdı.

Çete şiddeti hız kesmeden devam ederken Karayipli liderler bir geçiş konseyi kurulmasına yardımcı oluyor. Konseyin başlangıçta oy verme yetkisine sahip yedi üyesi olması planlanıyor. Ancak Haiti'deki bir siyasi parti kendilerine teklif edilen üyeliği reddetti.

Bu arada, BM destekli Kenya polis gücünün Haiti'deki çetelerle mücadele için görevlendirilmesi, Doğu Afrika ülkesinin geçiş konseyi kurulana kadar bekleyeceğini söylemesiyle ertelendi.

Ardı arkası kesilmeyen şiddet olaylarını engellemek amacıyla Haiti hükümeti pazar günü yaptığı açıklamada gece sokağa çıkma yasağını 20 Mart'a kadar uzattığını duyurdu.