Cevahir AVM'de 5 kattan atlayan kadın hayatını kaybetti

İstanbul Cevahir Alışveriş Merkezi'nde bir kadın 5. kattan atladı. Alışveriş merkezinin zeminine düşen kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

İstanbul Cevahir Alışveriş Merkezi'nde bir kadın 5. kattan atladı. Alışveriş merkezinin zeminine düşen kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay akşam saat 22.00 sıralarında Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan Cevahir Alışveriş Merkezi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre Cansın Mayuk (32) isimli kadın alışveriş merkezinin 5. katındaki korkulukları aşarak aşağıya atladı. Olayı gören vatandaşlar panikle kadının başına toplandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemenin ardından şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cansın Mayuk'un daha önceden de intihar girişiminde bulunduğuna dair kaydı olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz salı günü yine Cevahir Alışveriş Merkezi'nde bir şahıs yaşamına son vermişti. Yaşanan bu olay neticesinde son bir haftada benzer bir durum ikinci kez meydana geldi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından polis olayla ilgili inceleme başlattı.