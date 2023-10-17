Cevap bekleyen 10 soru

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi, 10 yılın sonunda kapılarını açtı. Hekimler, hastane sürecine ilişkin 10 soru sorarak “Hastaneye ilişkin kamuoyu bilgilendirilmeden faaliyete geçirilmesini manidar buluyoruz” dedi.

BirGün/EGE

İzmir’deki Bayraklı Şehir Hastanesi bugün hasta kabulüne başladı. Hastanenin açılması sonrası İzmir Tabip Odası, hastanenin kamuoyu bilgilendirilmeden açılmasını manidar bulduklarını söyleyerek faaliyete geçirilmesini manidar bulduklarını söyledi.

Hekimler, hastane hakkında cevap bekleyen 10 soruyu da kamuoyuyla paylaştı.

Oda’nın cevaplanması talebiyle ilettiği 10 soru şöyle:

•Hastanenin açılış ve hizmete giriş tarihi nedir?

•Hastanenin açılış tarihi konusunda basına yansıyan farklılıkların ve açılış tarihinin ertelenmesinin nedenleri nelerdir?

•Hastane, depreme dayanıklılık, ulaşım olanakları bakımından güvenli midir? Bu konuda yapılmış teknik analizler nedir?

•Hastanenin açılışa uygun gelmemesindeki gerekçe nedir?

•Hastanenin altyapı özellikleri, tıbbi donanım ve personel temini bakımından son durumu nedir?

•Hastanenin açılması için, İzmir’deki hangi hastanelerin küçültülmesi planlanmaktadır?

•Küçültülmesi planlanan hastanelerin depreme dayanıklılığı konusunda sorunlar var mıdır? Hangi hastanelerin hangi binalarının yenilenmesi planlanmıştır?

•Hastane kadrosunda görevli olacak hekim sayısı nedir? Bu hekimler hangi hastanede atanacak ve hangi kriterlere göre belirlenecektir?

•İzmir Bayraklı Şehir Hastanesinde hekim dışı görev yapacak sağlık personeli sayısı nedir? Bu personel, hangi kaynaktan ve hangi kriterlere göre karşılanacaktır?

•Hastanenin ruhsatlandırma süreci tamamlanmış mıdır?

HASTANE İŞÇİ EYLEMİYLE AÇILDI

Hasta kabulüne başlayan Bayraklı Şehir Hastanesi’nde bir araya gelen işçiler kötü çalışma koşulları ve ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle protesto eylemi yaptı. Hastanenin inşaatında çalışan taşeron işçiler, hastanenin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polis ekipleri gelerek işçileri ikna etmeye çalıştı.