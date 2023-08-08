'Ceviz Ağacı' filmi, Fransa'dan da ödülle döndü

Faysal Soysal'ın yönettiği ve senaryosunu yazdığı 'Ceviz Ağacı' filmi, Fransa'da düzenlenen Brittany Uluslarası Film Festivali'nde 'En İyi Senaryo Ödülü'ne layık görüldü.

2020 yapımı 'Ceviz Ağacı' filmine bir ödel de Fransa'dan geldi. Faysal Soysal'ın yönettiği ve senaryosunu yazdığı film, Brittany Uluslarası Film Festivali'nde 'En İyi Senaryo Ödülü'ne layık görüldü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TRT'den ortak yapım desteği alan film, İran'da faaliyet gösteren Farabi Sinema Vakfı'nın desteklediği ilk Türk-İran ortak yapımı olma özelliğini taşıyor. Filmin başrollerinde Serdar Orçin ve Sezin Akbaşoğulları yer alıyor.

24 ÖDÜL

Brittany Uluslararası Film Festivali'ndeki başarısının yanı sıra farklı kategorilerde ve platformlarda 24 ayrı ödül kazanan Ceviz Ağacı, başrol oyuncusu Serdar Orçin'e üç kez 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülü kazandırırken İspanya'da düzenlenen Spain Film Connect Festivali'nde de 'En İyi Uluslararası Film' ödülünü almıştı.