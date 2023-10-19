Çevre kirliliğine dair ilk tiyatro oyunu 'Bir Halk Düşmanı', Rutkay Aziz imzasıyla sahnede

Dünyada çevre kirliliği konusunda yazılmış ilk tiyatro oyunu “Bir Halk Düşmanı”, Rutkay Aziz imzası ile sahnede yer alacak. 8 Kasım Çarşamba akşamı Caddebostan Kültür Merkezi'nde prömiyeri yapılacak olan oyun, 10 Kasım’da Mecidiyeköy Trump Sahne’de, 18 Kasım’da Başakşehir MOİ Sahne’de, 23 Kasım’da Kozyatağı KOZZY’de, 30 Kasım’da Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

“Bir Halk Düşmanı”, usta yönetmen ve duayen oyuncu Rutkay Aziz’in rejisiyle seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Perdeci Oyuncuları ve Aysa Prodüksiyon tarafından sahneye konulan oyun; bir bilim insanı ve aydının yalnız kalmak pahasına gerçekleri savunmak için verdiği mücadeleyi anlatıyor.

8 Kasım Çarşamba akşamı Caddebostan Kültür Merkezi'nde prömiyeri yapılacak olan oyunda, Rutkay Aziz'e birbirinden değerli oyuncular eşlik edecek.

“Bir Halk Düşmanı” oyununda Rutkay Aziz’e eşlik eden değerli isimler arasında Özcan Alpar, Levend Yılmaz, Ebru Saçar, Öykü Eraslan, Mehmet Küçükgünaydın, Lütfi Can Bulut, Enes Sarı, Sertaç Sayın, Hüseyin Demir, Emre Boyuneğmez ve Hüseyin Uçurtma yer almakta.

Tüm gelecek umudunu yeni kurulan kaplıca tesislerine bağlamış bir kent, bu projeyi gerçekleştiren doktorun büyük buluşuyla sarsılır. Başta Doktorun öz kardeşi olan Belediye Başkanı ve çıkar çevreleri bu buluştan rahatsız olur. Doktor şimdi gerçekleri saklayan bir kahraman mı olacak, yoksa doğru bildiğini söyleyen bir halk düşmanı mı?

Norveçli oyun yazarı Henrik Ibsen’in yazdığı Bir Halk Düşmanı, aynı zamanda dünyanın çevre kirliliği konusunda yazılmış ilk oyunu olma özelliğine sahiptir. Yönetmenliğini usta isim Rutkay Aziz’in yaptığı oyunun çevirisi Yılmaz Onay’a, dekor tasarımı Yücel Tanyeri’ye, dramaturgisi Sertaç Sayın’a ait. Oyunda Andaç Sayın ve Enes Sarı yönetmen yardımcıları olarak görev almaktalar. Dekor realizasyonu Seran Kavurt’a, fotoğraflar Mehmet Turgut’a, afiş tasarım Dilek Seferoğlu’na ait. Hale Algabri de asistan olarak görev almakta.

Oyun, 8 Kasım CKM Caddebostan Kültür Merkezi’ndeki prömiyerinden sonra, Kasım ayı boyunca 10 Kasım’da Mecidiyeköy Trump Sahne’de, 18 Kasım’da Başakşehir MOİ Sahne’de, 23 Kasım’da Kozyatağı KOZZY’de, 30 Kasım’da Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi’nde sahnelenecektir.

Biletler: Biletix,Biletinial ve Mobilette

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