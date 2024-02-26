Çevre krizini engellemek yardımların girişine bağlı

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Yemen’deki İran destekli Husiler ile ABD ve İngiltere arasında çatışmalara sahne olan Kızıldeniz’de gerginlik tırmanırken Husilerin batırdığı İngiliz gemisine ilişkin kriz büyüyor.

Husiler, Aden Körfezi'nde batan İngiliz gemisi Rubymar'ın çekilmesine izin vermek için Gazze Şeridi'ne yardım malzemesi girişinin sağlanmasını şart koştu.

Yemen’deki Suudi Arabistan destekli hükümet ise batan geminin yol açtığı “çevre kriziyle” mücadele için yardım talebinde bulundu. Geminin Kızıldeniz'de Yemen'e ait Haniş Adalarına yöneldiği ve mürettebatın kurtarıldığı kaydedilen açıklamada, Kızıldeniz'de büyük bir çevre felaketi tehlikesiyle karşı karşıya olunduğuna işaret edildi. Açıklamada krizle başa çıkmak için “acil durum masası” kurulduğu, ancak sınırlı imkânlardan dolayı yardıma ihtiyaç olduğu kaydedildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 18 Şubat'ta Husilerin 41 bin ton gübre taşıyan Birleşik Krallık’a ait Rubymar adlı gemiyi vurduğunu ve geminin su almaya başladığını duyurmuştu. SABA haber ajansı da vurulan geminin yüksek miktarda amonyak ve yağ taşıdığını belirterek büyük bir çevre felaketi uyarısında bulunmuştu.

SALDIRILAR SÜRÜYOR

Kızıldeniz’de Husiler ile Batılı güçler arasındaki karşılıklı saldırılar ise sürüyor. ABD ve İngiltere'nin ise müttefiklerinin desteğiyle Yemen'de 8 farklı yerde 18 Husi hedefini vurduğu bildirildi. ABD ve İngiltere'nin Sana kenti dahil 3 kente toplam 22 hava saldırısı düzenlediğini açıklayan Husiler de, Aden Körfezi'nde bir Amerikan petrol tankerini ve Kızıldeniz'de bir dizi Amerikan savaş gemisini hedef aldıklarını duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTOCOM) da, Husilerin kontrolündeki bölgelerden Aden Körfezi yönüne fırlatılan bir gemisavar balistik füzenin düşürüldüğünü bildirdi.