Çevre Mühendisliği Taban Puanları 2023: Çevre Mühendisliği başarı sıralaması ve kontenjanları
Üniversite adayı YKS'ye giren milyonlarca öğrenci katıldıkları TYT ve AYT sınavlarının ardından tercih dönemine girdi. Çevre Mühendisliği bölümüne girmek isteyen adaylar ise Çevre Mühendisliği taban puanları 2023'ü araştırıyor. Peki, Çevre Mühendisliği başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Çevre Mühendisliği Taban Puanları 2023
ÖSYM'nin her yıl üniversiteye girmek isteyen adaylara yönelik düzenlediği YKS'ye milyonlarca aday katılarak TYT ve AYT sınavlarında ter döktü. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber adaylar için tercih dönemi başladı. Çevre Mühendisliği bölümüne girmek adaylar ise Çevre Mühendisliği taban puanları 2023'ü araştırarak girebilecekleri üniversiteleri tercih sıralamalarına eklemeye başladı. Çevre Mühendisliği taban puanları 2023 ise ÖSYM'nin yayınladığı tercih kılavuzunun içerisinde yer alıyor. Peki, Çevre Mühendisliği başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Çevre Mühendisliği Taban Puanları 2023
Çevre Mühendisliği Taban Puanları 2023
|Üniversite
|Bölüm
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|Puan Türü
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çevre Mühendisliği (İngilizce)
|447,15988
|57023
|SAY
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çevre Mühendisliği (İngilizce)
|431,38165
|70779
|SAY
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çevre Mühendisliği
|418,14782
|82558
|SAY
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çevre Mühendisliği
|368,15455
|134724
|SAY
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çevre Mühendisliği (İngilizce)
|361,8158
|142818
|SAY
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çevre Mühendisliği (İngilizce)
|357,28542
|148771
|SAY
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
|Çevre Mühendisliği (İngilizce)
|348,90881
|160471
|SAY
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
|Çevre Mühendisliği
|323,39073
|203407
|SAY
|GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çevre Mühendisliği (İngilizce)
|317,27793
|215555
|SAY
|İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (Devlet)
|Çevre Mühendisliği (İngilizce)
|311,3795
|227987
|SAY
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çevre Mühendisliği
|288,46531
|284919
|SAY
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çevre Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çevre Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çevre Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çevre Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çevre Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çevre Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çevre Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çevre Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çevre Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çevre Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çevre Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çevre Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çevre Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çevre Mühendisliği (İngilizce)
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çevre Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çevre Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çevre Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY