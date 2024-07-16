Çevre Mühendisliği Taban Puanları 2023: Çevre Mühendisliği başarı sıralaması ve kontenjanları

Üniversite adayı YKS'ye giren milyonlarca öğrenci katıldıkları TYT ve AYT sınavlarının ardından tercih dönemine girdi. Çevre Mühendisliği bölümüne girmek isteyen adaylar ise Çevre Mühendisliği taban puanları 2023'ü araştırıyor. Peki, Çevre Mühendisliği başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Çevre Mühendisliği Taban Puanları 2023

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