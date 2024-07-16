Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Çevre Mühendisliği Taban Puanları 2023: Çevre Mühendisliği başarı sıralaması ve kontenjanları

Üniversite adayı YKS'ye giren milyonlarca öğrenci katıldıkları TYT ve AYT sınavlarının ardından tercih dönemine girdi. Çevre Mühendisliği bölümüne girmek isteyen adaylar ise Çevre Mühendisliği taban puanları 2023'ü araştırıyor. Peki, Çevre Mühendisliği başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Çevre Mühendisliği Taban Puanları 2023

BirBilgi
  • 16.07.2024 13:04
  • Giriş: 16.07.2024 13:04
  • Güncelleme: 16.07.2024 13:04
Çevre Mühendisliği Taban Puanları 2023: Çevre Mühendisliği başarı sıralaması ve kontenjanları

ÖSYM'nin her yıl üniversiteye girmek isteyen adaylara yönelik düzenlediği YKS'ye milyonlarca aday katılarak TYT ve AYT sınavlarında ter döktü. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber adaylar için tercih dönemi başladı. Çevre Mühendisliği bölümüne girmek adaylar ise Çevre Mühendisliği taban puanları 2023'ü araştırarak girebilecekleri üniversiteleri tercih sıralamalarına eklemeye başladı. Çevre Mühendisliği taban puanları 2023 ise ÖSYM'nin yayınladığı tercih kılavuzunun içerisinde yer alıyor.  Peki, Çevre Mühendisliği başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Çevre Mühendisliği Taban Puanları 2023

Çevre Mühendisliği Taban Puanları 2023

ÜniversiteBölümTaban PuanıBaşarı SırasıPuan Türü
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Çevre Mühendisliği (İngilizce)447,1598857023SAY
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Çevre Mühendisliği (İngilizce)431,3816570779SAY
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Çevre Mühendisliği418,1478282558SAY
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Çevre Mühendisliği368,15455134724SAY
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Çevre Mühendisliği (İngilizce)361,8158142818SAY
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Çevre Mühendisliği (İngilizce)357,28542148771SAY
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)Çevre Mühendisliği (İngilizce)348,90881160471SAY
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)Çevre Mühendisliği323,39073203407SAY
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Çevre Mühendisliği (İngilizce)317,27793215555SAY
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (Devlet)Çevre Mühendisliği (İngilizce)311,3795227987SAY
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Çevre Mühendisliği288,46531284919SAY
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Çevre MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Çevre MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Çevre MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Çevre MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Çevre MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Çevre MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Çevre MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Çevre MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Çevre MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Çevre MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Çevre MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Çevre MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Çevre MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Çevre Mühendisliği (İngilizce)DolmadıDolmadıSAY
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Çevre MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Çevre MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Çevre MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
BirGün'e Abone Ol