Ceyhan Nehri'ne düşen çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Maraş'ta, oyun oynarken nehre düşerek kaybolduğu belirtilen 14 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Maraş Merkez Onikişubat ilçesi Kılavuzlu mesire alanı bölgesinde dün Ceyhan Nehri'ne düştüğü belirtilen çocuğu arama kurtarma çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

AA'nın haberine göre, AFAD ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekiplerinin bölgedeki taramaları sürüyor.

Merkez Onikişubat ilçesi Kılavuzlu mesire alanı bölgesindeki Galatasaray Konteyner Kent'te yaşayan Suriye uyruklu 3 çocuk dün Ceyhan Nehri'ne düşmüş, bölgedeki vatandaşlar tarafından çocuklardan 2'si kurtarılırken 14 yaşlarında olan diğer çocuğun gözden kaybolduğu belirtilmişti.

Bölgede AFAD ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı.