Ceza aldı ama dokunulamıyor!

Bir spor tesisinin kaçak olarak inşa edilmesine izin veren Kaynarca Belediye Başkan Yardımcısı AKP’li Ali Akgünoğlu, görevi kötüye kullanma suçundan hapis cezası aldı. Ancak buna rağmen görevine devam ediyor.

İsmail ARI

Sakarya’daki AKP’li Kaynarca Belediyesi göz göre göre bir tarım arazisine kaçak inşaat yapılmasına izin verdi. Hatta AKP’li Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin dahi devreye girip “Kaçak inşaatı durdurup işlem yapın” diye yazı gönderdi ancak ilçe belediyesi yine umursamadı.

Bir yurttaşın şikâyetiyle Kaynarca Belediye Başkan Yardımcısı AKP’li Ali Akgünoğlu hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan kamu davası açıldı. Akgünoğlu’nun tarla vasıflı bir araziye yapılan kaçak spor tesisi inşaatına göz yumduğu ve hatta kanuna aykırı olarak ruhsat verdiği belirtildi.

Kaynarca Asliye Ceza Mahkemesi 24 Ekim 2023 tarihinde, kaçak inşaata Belediye Başkan Yardımcısı Akgünoğlu’nun onay verdiğini vurgulayarak Akgünoğlu’na görevi kötüye kullanma suçundan 4 ay 15 gün hapis cezası verdi. Ayrıca hükmün açıklamasının geri bırakıldığı ifade edildi.

Mahkeme, kaçak spor tesisi için verilen ruhsatı iptal etmeyen belediye görevlileri ve inşaatın sahibi Rıza Saka hakkında da Kaynarca Cumhuriyet Başsavcılığı’na ihbarda bulunulmasına karar verdi. BirGün’ün edindiği bilgilere göre kaçak spor tesisi için hâlâ bir işlem yapılmadı ve Kaynarca Belediyesi kaçak tesiste turnuvalar düzenlemeye devam ediyor.

HÂLÂ GÖREVDE

AKP’li Kaynarca Belediyesi’nin resmi internet sitesinde hem yargılama sürecinde hem de ceza aldıktan sonra Akgünoğlu’nun belediye başkan yardımcılığı koltuğunda oturarak görevine devam ettiği belirtildi. Belediyenin internet sitesinde Akgünoğlu’nun özgeçmişi şu şekilde yer alıyor:

“Siyasi Hayatına 2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi’nde Kaynarca teşkilatı kurucu üyesi olarak başladı. 2007 yılında 23. Dönem Ak Parti Sakarya milletvekilliği aday adayı oldu. 2014 yılında dönemin Ak Parti İlçe Başkanı şimdiki Belediye Başkanı Murat Kefli’nin teşkilatında teşkilat başkanı olarak görev aldı. 31 Mart 2019 yılında Kaynarca Belediyesi Ak Parti meclis üyesi seçildi ve 24 Nisan 2019 tarihinden itibaren belediye başkanımız Murat Kefli tarafından belediye başkan yardımcısı olarak göreve getirildi.”