Ceza verebilmek için iftira attılar

TÜGVA yöneticisi Büyüksoy’un uyuşturucu operasyonunda yakalanıp polise küfür etmesiyle ilgili habere yorum yapan avukata ceza verildi. Cezaya gerekçe olarak avukatın kullanmadığı “şerefsiz” ifadesi gösterildi.

İsmail ARI

Eski Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) yöneticisi Muhammed Recai Büyüksoy’un şikâyetiyle bir avukata bu kadar da olmaz dedirtecek şekilde ceza verildi.

Gazeteci Metin Cihan, 18 Ekim 2021’de AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu TÜGVA’nın Yozgat İl Temsilcisi Muhammed Recai Büyüksoy’un narkotik operasyonunda yakalandığını ve uyuşturucu testinin pozitif çıktığını duyurdu. Avukat Mücahit Eren Kutluk ise sosyal medyada, Büyüksoy’un uyuşturucu ile yakalandığına dair bir habere yorum yaptı. Ardından Büyüksoy, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunarak avukat Kutluk’un “hakaret” suçundan yargılanmasını talep etti. TÜGVA yöneticisi Büyüksoy suç duyurusunda, “Tanınan bir kişi olduğunu, küçük düşürüldüğünü, onur, şeref ve saygınlığının rencide edildiğini” belirtti.

28 Kasım 2022 tarihinde Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Kutluk’un yorumunun TÜGVA yöneticisi Büyüksoy’a yönelik olmadığını ve hakaret suçunun da oluşmadığını belirterek “Kovuşturmaya yer yok” kararı verdi. Büyüksoy karara itiraz etti. Kutluk hakkında Yozgat 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılıp iddianame hazırlandı.

Hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle yargılanan Avukat Mücahit Eren Kutluk ise savunmasında, “Hakaret suçunu işlemediğini, Büyüksoy’a yönelik bir ifade de kullanmadığını, avukat olduğunu ve neyin hakaret olduğunu bildiğini, yaptığı yorum ise ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu” söyledi.

PARA CEZASI VERDİLER

Yozgat 1. Asliye Ceza Mahkemesi26 Şubat tarihinde davaya dair tartışma yaratacak bir karar verdi. Gerekçeli kararda, avukat Kutluk’un, TÜGVA yöneticisi Büyüksoy’a yönelik “şerefsiz” ifadesini kullanmamasında rağmen kullandığı belirtildi ve bu nedenle de Kutluk’a bin 740 TL adli para cezası verilip hükmün açıklanması geri bırakıldığı açıkladı.

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HEM KÜFÜR HEM TEHDİT

Olayı polis tutanakları ile paylaşan Metin Cihan, yaşananları şöyle anlatmıştı: “Narkotik ekipleri, Aralık 2018’de şüpheli bir aracın önünü kesti. Araçtan inen Muhammed Recai Büyüksoy, yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin havaya ateş açması üzerine yere yatan Büyüksoy, ekiplere ‘Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz?’ diyerek küfür ve hakaret etti.”