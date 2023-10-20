Ceza yazılan yolcudan gazeteciye tehdit: 'Siyasete giriyorum, kimliğini ver'

Kadıköy’de denetim sırasında kask takmadığı için durdurulan ATV’deki yolcu gazetecileri, “Çekme, kameranı kapatır mısın? Siyasete giriyorum. Kimliğini ver bana” diyerek tehdit etti.

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, motosiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı.

DHA'da yer alan habere göre, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin yaya yollarında kullanılması, kask kullanımı, yaya ve trafik güvenliği kurallarına uymayan 15 motosiklet sürücüsüne toplam 9 bin 564 lira ceza yazıldı.

'KİMLİĞİNİ VER BANA SANA YAPACAĞIMI BİLİYORUM'



Denetimler sırasında kaskı takılı olmadığı için durdurulan ATV sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

ATV’deki kadın yolcu, görüntü alan basın mensuplarını, “Çekme, kameranı kapatır mısın? Siyasete giriyorum. Kimliğini ver bana. Ben de sana yapacağımı biliyorum. Memur bey bunun kimliğini alır mısın” diyerek tehdit etti.

“Sizin bu şekilde bir yetkiniz var mı?” diye soran basın mensubuna ise, “Var. Her şeyde var. Sen bana kimliğini ver” diye cevap verdi.