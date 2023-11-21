Ceza yerine ödül

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Ersoy’un Kültür Bakanlığı’nı zarara uğratmaktan ceza almasına rağmen görevine devam ettiği ortaya çıktı. Kültür Bakanlığı’nın bütçe görüşmesine katılmasıyla dikkat çeken Ersoy, “Görevime devam ediyorum. O ceza dernekle ilgiliydi” diyerek kendini savundu.

Işıl ÇALIŞKAN

Devlet Opera ve Balesi yeni bir skandalla çalkalanıyor. “Kamuyu zarara uğrattığı” gerekçesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın davacı olduğu ve suçlu bulunan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Ersoy, 2024 yılı kültür Bütçe Görüşmeleri’nde yer aldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un “Ülkemizin kültür ve turizmine katkı sağlayacak olan 2024 yılı bütçe görüşmelerimizi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda tamamlamış bulunuyoruz. Komisyonda kabul edilen 2024 yılı bütçemizin hem Bakanlığımıza hem de ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” notuyla sosyal medyasında paylaştığı fotoğrafta Volkan Ersoy’un da bulunması dikkat çekti.

‘AMACA AYKIRI’ PARA KULLANIMI

Ahmet Volkan Ersoy’un Devlet Konservatuvarı Mezunları Dayanışma Derneği yöneticisi olduğu 1999-2002 yılları arasında ülkemizi yurt dışında temsil edecek sanatçıların (sanatsal, kültürel, eğitim çalışmalarındaki) çeşitli giderleri için Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın derneğin hesabına yatırdığı paranın bir kısmının “amaca aykırı kullanıldığı” iddia edilmişti. Kültür Bakanlığı’nın 11 Kasım 2005’te açtığı davada mahkeme 283 bin TL’nin yasal faizi ile birlikte Bakanlığa verilmesine karar vermişti. Ancak, Devlet Konservatuvarı Mezunları Dayanışma Derneği bu sırada faaliyetini sonlandırmıştı. Bakanlık bu kez Ersoy’un da aralarında olduğu yöneticiler hakkında dava açmıştı. 17 Şubat 2023’te mahkemeye ulaşan bilirkişi raporunda sorumlu olarak yer alan isimlerden biri de Ahmet Volkan Ersoy’du. Mahkeme 283 bin TL’nin yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verdi.

Konuya ilişkin ilk kez BirGün’e konuşan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Ersoy, “Dernek yöneticiliğiyle kamuyu zarara uğratmanın ne alakası var ki? 2000 yılındaki bir olaydan bahsediyorsunuz. Derneği ilgilendiren bir konu bu. Tüzel kişilikle devlette yürüttüğüm bir görev arasındaki bağlantı nedir?” dedi. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcılığı’nın ilk görevi olmadığını belirten Ersoy, “Ben yıllardır kamuda görev yapıyorum. Bu benim ilk görevim değil. Ben çeşitli illerde müdür vekilliği ve genel müdür yardımcılığı gibi görevlerinde bulundum. Konuyla ilgili açıklama yapma gereği duymuyorum” dedi.

Ersoy, 2000-2002 yılları arasında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Bale Disiplin Kurulu Temsilcisi görevini yürütmüştü. 2014 yılında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü festivaller, yarışmalar ve turne organizasyon koordinatörlüğüne sonra da aynı yıl Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü’ne Müdür ve Sanat Yönetmeni olarak atanmıştı.

YASA NEDEN YENİDEN GÜNDEME GELDİ?

İdil Biret ve Suna Kan gibi önemli sanatçıların yurtdışında devlet bursu ile okuyarak yetişmesini sağlayan ‘Harika Çocuk Yasası’ yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı sunumunda bakanlık bünyesindeki sanat birimleri ve sanat kurumları ile yeniden harika çocukları keşfedip destekleyeceklerini belirterek, “Bu kapsamda, işlevselliğine yeniden kavuşturulması gereken 6660 sayılı kanunu yeniden gündemimize aldık” dedi. Yasaya göre özel yetenekli çocukların ve anne babalarının tüm masrafları 16 yaşına kadar devlet tarafından karşılanıyor. 22 yıldır hiçbir şekilde uygulanmayan ’Harika Çocuklar Yasası’nın yeniden gündeme gelmesi merak konusu oldu.