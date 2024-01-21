Cezaevinde bir yatağa iki tutuklu

Balıkesir Burhaniye T Tipi Cezaevi’ni ziyaret eden TİHEK heyeti hapishanede kapasitenin iki katından fazla tutuklu olduğunu tespit etti. TİHEK raporuna göre tutukluların çoğu yer yatağında yatmak zorunda bırakıldı.

Deniz GÜNGÖR

Üyelerini AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın atadığı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun (TİHEK) 680 kişi kapasiteli Balıkesir Burhaniye T Tipi Kapalı Cezaevi’nde kapasitenin iki katından fazla tutuklunun bulunduğu ortaya çıktı.

Cezaevinin artırılmış kapasitesinin 680 olmasına karşın TİHEK raporuna göre cezaevinde 1479 kişinin kaldığı tespit edildi. TİHEK heyetinin koğuşlarda yaptığı incelemede, koğuşların tamamına yakınında yer yatağında yatmak zorunda kalan tutukluların olduğu görüldü. Heyetin incelemesine göre ise tutukluların suya erişimde yaşadığı sorunun temelinde koğuşlardaki kalabalıklaşma gösterildi. Yer yataklarının ranzaların arasında boşluk kalmayacak şekilde yerleştirildiği ve koğuşlardaki dolapların koridorlara çıkarıldığı öğrenilirken bir dolabın 1’den fazla tutuklu kullandığı tespit edildi. Kurum idaresi ise cezaevindeki tutukluların kapasitenin üstünde olmasına ilişkin “zorunda” olduklarını iletti.

UYUZA ÖNLEM ALINMAMIŞ

30-31 Mart 2023 tarihlerinde yapılan ziyaret sırasında TİHEK heyetindeki hekim tarafından bir tutuklunun uyuz hastalığına yakalandığı tespit edildi. Söz konusu hastanın karantinaya alınmadığına dikkat çekilen raporda, aynı koğuşu paylaşan 3 tutukluya da hastalığın bulaştığı öğrenildi. Raporda, tutuklulara verilen bazı nevresim, yatak ve battaniyelerin oldukça eski ve yırtık olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca, koğuş kapılarının mavi renge duvarların beyaza boyanmasına karşın idare bu durumu ‘tutuklulara özgürlük hissini verebilmek’ olarak nitlendirdi.

Burhaniye Cezaevi’ne ilişkin TİHEK tarafından raporda yer verilen diğer sorunlar şöyle sıralandı:

• Kurumda görevli personelin insan hakları ile işkence ve kötü muamele yasağına ilişkin eğitim almadığı ortaya çıktı.

• Engelli bireylerin kaldıkları koğuşun tuvaletinde ve banyosunda tutamaç gibi gerekli araçların olmadığı gözlemlendi.

• Travma önleyici odalardaki kameraların tuvaletin olduğu bölümü görüntülediği tespit edildi.

• Cezaevi idaresinin tutukluların ailesi tarafından getirilen eşyaları kuruma almadığı öğrenildi.