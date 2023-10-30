Cezaevinde kitap yasağı

Cezaevinde, tutukluların ‘kişisel gelişime’ uygun olmadığı iddiasıyla kitaplarına el konuluyor. Tutuklular tedavi ve muayene hakkını kullanamadığını ifade ediyor.

HABER MERKEZİ

Cezaevlerindeki tutukluların yaşadığı sorunların ardı arkası kesilmiyor. Kitaplar, dergiler ve mektuplar çeşitli sebeplerle yasaklanıyor. Tutuklular tedavi ve muayene hakkını kullanamadığını öne sürüyor.

Manavgat S Tipi Kapalı Cezaevi’nden Servet Kaya, ambulans çağrılması konusunda yaşadığı sıkıntıyı anlattı. Kronik kalp ve mide hastalıkları olduğunu belirten Kaya, 15 Ekim’de yüksek ateş, boğaz ağrısı, nefes almada güçlük çekme belirtilerini vardiya personeline söyledi. Kaya, ambulans çağrılana kadar kadar birçok sorun yaşadığını belirtti.

Sağlıkçı olmamasına rağmen vardiyadakilerin, ‘‘Revir doktorunu yarına kadar bekleyeceksiniz bunun için ambulans çağıramayız’’ dediğini öne sürdü. Ambulans geldikten sonra 112 ekibiyle durumu paylaşan Kaya’nın kronik rahatsızlığından dolayı tetkikler yapıldı ve hastaneye kaldırılması gerektiği belirtildi. Kaya, mektubunda üst araması yapılmaya çalışılmasını şu şekilde aktardı, ‘‘Ayakta duracak durumum olmamasına rağmen üst araması adı altında tacize varacak uygulamalar yapılmak istenip, hastaneye sevkimin engellenmesi için tavır sergilendi."

Tutukluların yaşadığı sorunlardan biri de kitap-yayın yasakları. İzmir 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nden İsmet Özdemir, tutuklulara gelen kitapların idare tarafından aylarca bekletildiğini, el koyma kararı alındığını öne sürdü. Gerekçelerin ‘tutsakların iyileştirilmesine’ ve ‘kişisel gelişimine’ uygun olmaması olduğunu söyledi. Özdemir, ‘‘AKP’nin siyasal düşüncesine uymayan ve biz tutsakların kişilikli, düşünen ve sorgulayan insanlar olmasını sağladığı için vermiyorlar, el koyuyorlar" dedi.