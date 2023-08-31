Cezaevinde öldüren rapor!

Haber Merkezi

70 yaşındaki hasta tutuklu Şakir Turan yaşamını yitirdi. Turan’a, 20 gün önce “ceza ertelemesi gerekmez” raporu verildiği ortaya çıktı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Kurulu tarafından 10 Ağustos’ta Turan’a “Ceza tehiri gerekmez” raporu verildi. Hastane Kurulu’nun oy birliği ile aldığı kararda, Turan’ın rahatsızlıkları da şöyle sıralandı: “Sağ katarakt, sol kulakta orta, sağ kulakta ileri derece işitme kaybı Toraks BT: ALT Loblarda fıbroatelektazık..” Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 24 Ağustos’ta kaldırılan Turan hakkında 28 Ağustos’ta ise KOAH, Akciğerin tanısal görüntülerinde anormal bulgular, bakteriyel pnömoni (zatürre), disfaji (yutma güçlüğü), dispne (nefes darlığı)” için 1 yıl cihaz kullanımı için rapor hazırlandı. Aynı raporda doktor, özofagus (yemek borusu kanseri) şüphesiyle tetkikler yapılmasını istedi. Turan, tetkikleri sürerken yaşamını yitirdi.

Şakir Turan

Erzincan L Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan Şakir Turan’ın oğlu Abdurrahman Turan 8 Ağustos’ta MA’ya verdiği röportajda, babasının durumunun her geçen gün kötüye gittiğini belirterek serbest bırakılması için çağrıda bulunmuştu. İHD verilerine göre; 2022 yılında 78, 2023 yılının ilk 5 ayında ise 15 tutuklu cezaevinde yaşamını yitirdi. Hâlâ 651’i ağır olmak üzere bin 517 hasta tutuklu cezaevinde tutuluyor.