Cezaevinden izne çıkan gazeteci Barış Pehlivan: İnfaz hakiminin kararını bekleyeceğim

AKP iktidarı döneminde 5’inci kez cezaevine giren gazeteci Barış Pehlivan, hapishanedeki ilk izninde paylaşım yaptı. Pehlivan, “Açık cezaevindeki tüm mahpuslar gibi ben de kısa süreliğine özgürlüğü tadıp cezaevine geri döneceğim. İzinde de infaz hakiminin hakkımdaki kararı vermesini beklemeye devam edeceğim” dedi.

Gazeteci Barış Pehlivan, cezaevi izninde sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Daha önce 3 yıl 9 ay ceza aldığı ve cezaevinde 6 ay kaldıktan sonra tahliye edildiği davayla ilgili Silivri’de bulunan Marmara Cezaevi’nde tutulan gazeteci Barış Pehlivan, hapishane sürecinde ilk iznine çıktı.

“Açık cezaevindeki tüm mahpuslar gibi ben de kısa süreliğine özgürlüğü tadıp geri döneceğim” diyen Pehlivan, izinde de infaz hakiminin karar vermesini bekleyeceğini kaydetti.

Pehlivan’ın paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Tüm dostlara merhaba… Hapishanede izin vakti. Açık cezaevindeki tüm mahpuslar gibi ben de kısa süreliğine özgürlüğü tadıp cezaevine geri döneceğim. İzinde de infaz hakiminin hakkımdaki kararı vermesini beklemeye devam edeceğim. İçeride ya da dışarıda birlikte mücadele etmeye devam…”