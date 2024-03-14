Cezaevlerinde 1 yılda 7 bin hak ihlali yaşandı

Haber Merkezi

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishaneler Komisyonu, Marmara Bölgesi Hapishaneleri Hak İhlalleri Raporu’nu yayımladı. İHD’nin İstanbul Şubesi’nde yapılan açıklama ile duyurulan ve 2023 yılını kapsayan raporda tutukluların yaşadıkları hak ihlallerine yer verildi. Raporda, İHD’ye yapılan başvurular ve basına yansıyan ihlaller raporlaştırılırken Marmara Bölgesi’ndeki cezaevlerinde geçtiğimiz yıl toplamda 7 bin 472 hak ihlali yaşandığı vurgulandı. 6 bin 411 ihlalin İHD’ye yapılan başvurular sonucu tespit edildiği vurgulanan raporda, bin 61 ihlalin ise basına yansıdığı aktarıldı.

Toplamda 19’u Marmara, 32’si bölge dışından olmak üzere toplamda 51 cezaevinden 268 başvuru yapıldığı ifade edildi. 268 başvurunun 51’i adli, 217’si politik nedenlerden hapiste bulunan tutuklular tarafından yapıldığı aktarıldı. Raporda, cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerinin yüzde 36’sının işkence ve kötü muameleden oluştuğuna dikkat çekildi. Raporda, iletişim hakkı ve tecrite ilişkin yüzde 26, sağlık hakkı yüzde 13, adalete erişim yüzde 7, infazda eşitsizlik ve özgürlük hakkı yüzde 4 ve yaşam hakkı ihlalinin yüzde 2 olduğu aktarıldı.

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2023 YILINDAKİ HAK İHLALLERİ

Ocak: 591

Şubat: 621

Mart: 833

Nisan: 298

Mayıs: 186

Haziran: 242

Temmuz: 85

Ağustos: 987

Eylül: 1154

Ekim: 135

Kasım: 567

Aralık: 242