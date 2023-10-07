Cezaevlerinde Menzil var

İsmail Arı

Adalet Bakanlığı’na bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün “Bir Kitap Bir Umut” sloganıyla başlattığı kitap bağış kampanyasında Menzil Cemaati’nin de yer aldığı açığa çıktı.

Ankara Sincan’da, Menzil Cemaati’ne bağlı Semerkand Yayınevi’ne asılan afişte, “Adalet Bakanlığı’nın düzenlediği “Bir Kitap Bir Umut” kampanyasını destekliyoruz. Nakdi desteklerinizi bekliyoruz. Nakit sizden kitap bizden” ifadeleri yer alıyor.

BirGün’ün ulaştığı yayınevinin yetkilisi, “Liste verdiler ve 40 bin TL’lik 16 koli kitap gönderdik. Biz istedikleri kitapları gönderdik. Şimdi gönderdiğimiz kitaplar için para topluyoruz” dedi.

BirGün’ün konuya ilişkin bilgi aldığı Menzil kaynakları ise “Bu kampanya ile gardiyan sofiler (cemaat mensubu) mahkûmlara ulaşıp tövbe seansları yapıyor. Mahpuslar da Menzil’in ilgi alanında ve cemaat mensubu çok sayıda gardiyan var” ifadelerini kullandı.