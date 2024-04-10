Cezaevlerine bayram gelmedi

Siyasi tutuklular bir bayramı daha cezaevinde geçiriyor. Gültan Kışanak’ın kızı Evin Jiyan Kışanak, adaletsizliğin son bulmasını isterken Selçuk Mızraklı’nın eşi Zeynep Mızraklı ise “Bayramlar bize bayram değil” diye konuştu.

Haber Merkezi

Bugün birçok siyasi tutulu bir bayramda daha ailelerinin yanında olmak yerine cezaevinde girecek. Bayramı cezaevinde geçirecek olan onlarca siyasi tutuklardan ikisi ise Selçuk Mızraklı ve Gültan Kışanak… 2019 yerel seçimlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen Selçuk Mızraklı “silahlı terör örgütüne üye olmak” iddiasıyla 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mızraklı 4,5 yılı aşkın süredir cezaevinde tutukluyor. 2014 yerel seçimlerinde ise Diyarbakır Belediye Başkanı seçilen Gültan Kışanak’a “örgüte üye olmak”tan 11 yıl 3 ay, “örgüt propagandası”ndan 3 yıl hapis cezası verildi. Tutukluluk süresi dolmasına karşın serbest bırakılmayan Kışanak, tutuklu bulunuyor.

GÖRÜŞMELER YETERSİZ

Evin Jiyan Kışanak, 6 aydır hiçbir mahkeme kararı olmadan annesi Gültan Kışanak’ın Anayasa’ya uyulmadan tahliye edilmediğini söyledi. Kışanak, “25 Ekim itibarıyla bu süre doldu ancak annem artık içeride esir tutuluyor. Siyasi tutukluluğun ötesine geçmiş bir durumla karşı karşıyayız. Ülkede yaşayan herkesin ‘Neden böyle bir şey uygulanıyor?’ diye sorması ve itiraz etmesi gerektiğine inanıyorum. Ne yazık ki her itiraz etmediğimiz, mücadelesini ortak gerçekleştirmediğimiz ayrımcılık ve hukuksuzluk daha büyük hukuksuzlukları doğuruyor” ifadelerini kullandı.

Hayatın bayram olması için mücadele eden binlerce kişiden birinin de Gültan Kışanak olduğunu söyleyen Kışanak, “Hayatlarımızda birçok bayram geldi geçti, on bayram daha geçer ancak yeter ki bu ülkeye huzur ve barış gelsin. Ailecek böyle hissediyoruz. Annem tercih ettiği hayatı yaşıyor, inandığı değerler ölçüsünde bazı şeylerinde bedeli ağır oluyor. Ancak yeter ki bu ülkeye baharlar gelsin, birbirimizin yüzüne mutlulukla, huzurla içtenlikle bakabileceğimiz, komşularımıza ‘Merhaba’ diyebileceğimiz bayramlar gelsin istiyorum. Umarım siyasi tutukluların sevdiklerinden ayrı geçirdiği son bayram olur” dedi.

Cezaevindeki görüşmelerin yetersiz olduğunu belirten Kışanak, “En fazla 1 veya 2 saat görüş oluyor. Bazen yarım saat oluyor ki bunlar tamamen keyfi. Telefon görüşmelerimiz çok kısıtlı, bazı cezaevlerinde görüntülü arama var ancak burada yok, annemi göremiyorum. Fiziki koşulları iyi değil, içeride çok sayıda hasta tutuklu var. Kim yalnızca bir saatlik görüşmeyi annesine, babasına, akrabasına veya arkadaşına yettirebilir ki?” diye sordu.

Evin Jiyan Kışanak ve Gültan Kışanak.

SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ

Selçuk Mızraklı’nın eşi Zeynep Mızraklı ise yaşanan adaletsizliğin çok can yaktığını ifade etti. Halkın iradesinin gasbedildiğini söyleyen Mızraklı, Selçuk Mızraklı’nın hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutulduğunu söyledi. “Geldiğimiz nokta itibariyle üzücü bir durumdayız” diye konuşan Mızraklı, “Sözün bitti yerdeyiz. Anlamlandıramıyorsunuz, hukuki olarak bir yere oturtamıyorsunuz ancak yaşadığımızda bir gerçeklik” dedi. Mızraklı, “Bayramlar bayram değil bizim için, bu süreci duygusal olarak çok yoğun yaşıyoruz. Umarım kısa sürede içeride rehin tutulan siyasiler evlerine döner ve bayramları bayram tadında beraber yaşarız” ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞME HAKKI YETERSİZ

Mızraklı son olarak şunları söyledi: “Ayda 4 defa görüşme şansımız oluyor üçü kapalı biri açık olacak şekilde ancak yeterli gelmiyor bunlar. Ailecek herkes görüşebilsin, paylaşabilsin diye sıraya koyuyoruz. Diyarbakır’dan Edirne’ye gitmek uzun sürüyor iki günümüz yollarda geçiyor ama 1 saat sonrasında saniyeler çok hızlı akıyor. Bu süreler hiçbir şekilde yetmiyor.”