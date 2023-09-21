Cezalar kağıtta kalmasın

TÜİK verilerine göre cinsel suç mağduru çocuk sayısı, son 9 yılda 3 kat arttı. Avukatlar, “Bu veriler görünürlüğün sonucudur. Verilerle beraber yürütülen soruşturmalarla ilgili de bilgi verilmeli” dedi.

İlayda KAYA

Türkiye’de güvenlik birimlerine getirilen cinsel suç mağduru çocuk sayısı, 9 yılda 3 katına çıkarak, yüzde 287 arttı. İstismar davalarını takip eden avukatlar, “Veriler açıklanırken, yürütülen soruşturmalarla ilgili de bilgi verilmeli. Kaçına takipsizlik verildi, kaçına beraat verildi, açıklansın” dedi.

TÜİK verilerine göre, güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı 2022 yılında 601 bin 754 oldu. Bu olaylarda çocukların 259 bin 106’sı mağdur, 206 bin 853’ü kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiasıyla, 100 bin 490’ı bilgisine başvurma amacıyla, 35 bin 359’u diğer nedenlerden dolayı güvenlik birimlerine getirildi. Birime mağdur olarak gelen 259 bin 106 çocuğun, yüzde 89,8’ini suç mağduru, yüzde 10,1’ini takibi gereken olay mağduru çocuklar oluşturdu. Suç mağduru olarak gelen 232 bin 739 çocuğun yüzde 13,7’si, cinsel suç mağduru çocuklar oluşturdu. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği gönüllülerinden Avukat Nilda Baltalı, BirGün’e yaptığı açıklamada, istismar suçlarındaki artışa ilişkin “Biz bu mücadeleyi verdikçe görünürlük oranı da artıyor. Çocuklar için mücadele edildikçe, şikâyetler de görünür hale geliyor” diye konuştu. İstismarcılara yönelik cezasızlık politikasına da dikkat çeken Baltalı, özetle şöyle devam etti: “Çocuğun cinsel istismarına cezai hükümleri tanımlayan TCK’nin 103’üncü maddesindeki hallerde çok yüksek cezalar öngörülüyor. 4 yıldan 30 yıla kadar bir hapis cezası skalası var. Bu cezalar kâğıt üzerinde çok yüksek. Hâkimler çok iyi çalışmalı, deliller toplanmalı ve en önemlisi çocuk beyanı esas alınmalı. Çocuk beyanından yola çıkarak yapılan yargılamalarda çoğunlukla sonuç alamıyoruz. Bu sayılan istatistiklerin çoğunda ceza alınmamıştır. Bu veriler açıklanırken, yürütülen soruşturmalarla ilgili de bilgi verilmeli. Kaçına takipsizlik, beraat verildi, kaçına ceza verildi?”

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ÇOCUK KORKUDAN TİTRİYOR

Ankara’da görevli olduğu okulda, “çocuğa cinsel istismar” suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hakkında 9 aydır soruşturma yürüttüğü öğretmen O.S.K., Altındağ’daki Karapürçek Şehit Ferhat Muratoğlu İlkokulu’nda ders vermekle görevlendirildi. Veliler öğretmeni okula şikâyet ederek görev yerinin değiştirilmesini isterken, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise öğretmen O.S.K. hakkında ceza verildiğini ve MEB’in yargıdan karar çıkana kadar başka bir şey yapamayacağını bildirdi. Bir veli şikâyet dilekçesinde, “Oğlum, okula giderken titremektedir. Sınıfta bağırdığından altını ıslatmıştır” dedi.