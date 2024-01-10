Cezasızlık zinciri

Depremle yıkılan Hacı Ömer ve Bayramoğlu apartmanlarında yakınlarını kaybedenler adalet arıyor. Hacı Ömer Apartmanı’nın müteahhidi Ebrar Sitesi’nin müteahhidiyle aynı.

Buse İlkin YERLİ

Maraş merkezli depremlerin üzerinden 11 ay geçmesine karşın depremde yıkılan binaların yargı süreçleri ya başlamıyor ya da sonuçsuz kalıyor. Maraş’ın 12 Şubat ilçesindeki Hacı Ömer ve Bayramoğlu apartmanları bunlardan yalnızca ikisi. 2 apartmanda da yakınlarını kaybedenler adalet istiyor.

Deprem sırasında İstanbul’da olan Nursel Tanrıverdi, depremin yaşanmasının ardından yakınlarını kaybedenlerden yalnızca biri. Ablası ile yeğeninin Hacı Ömer Apartmanı’nda, eniştesinin ise Bayramoğlu Apartmanı’nda yaşamını yitirdiğini anlatan Nursel Tanrıverdi, Hacı Ömer Apartmanı’nın müteahhidinin bin 400 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi’nin müteahhidi Tevfik Tepebaşı olduğunu söyledi. Tanrıverdi, Hacı Ömer Apartmanı için hazırlanan ön bilirkişi raporunda binanın altındaki Özdemir Market’in büyütülmesi için duvarın yıkıldığının belirlendiğini kaydetti. Duvarı yıktıran Adil Öner’in adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını söyledi. Tanrıverdi, Bayramoğlu Apartmanı’nda ise altındaki kırtasiyeyi büyütmek için hem asma kat hem de AKP’li belediye tarafından verilen ruhsat ile kaçak kat yapıldığını aktardı.

PEŞKEŞ ÇEKİLDİ

Yaşadıklarını BirGün’e gözyaşlarıyla anlatan Nursel Tanrıverdi, şöyle devam etti: “Tepebaşı’nın da içinde bulunduğu bir grup, neredeyse 30 yıl önce Maraş’ta bir kooperatif kurmuş. Bu grubun ortak özelliği: hepsinin din öğretmeni olması ve müteahhitlikle bir alakaları olmaması. Buna rağmen belediyeden izin alıp binalar yaptırmışlar. Hacı Ömer Apartmanı yapılırken kooperatifin yönetim kurulu başkanı Tevfik Tepebaşı. Bu kişiye iktidar tarafından büyük bir bölge peşkeş çekilmiş. Tepebaşı, sadece Ebrar Sitesi ya da Hacı Ömer Apartmanı’nın değil, Yunus Sitesi’nin de müteahhidi. Tepebaşı yakalandığında sadece Ebrar Sitesi davasından tutuklanmıştı. Şimdi Hacı Ömer de dosyasına eklendi.” Depremin ardından Hacı Ömer Apatmanı’nın enkazın başında beklerken bir kişinin yanlarına gelerek “Binadaki daireyi Atilla Öz isimli müteahhitten aldık” dediğini aktaran Tanrıverdi, Öz’ün de eski din öğretmeni olduğunun da vurguladı. Eniştesinin de evi bir din öğretmeninden aldığını söyleyen Tanrıverdi, “Öz’ün zaten başka bir bina için açılan davadan tutuklu olduğunu öğrendik. Savcı, Atilla Öz’ü bizim dosyamıza da ekleyeceğini, hakkında başka suç duyuruları da olduğunu ve araştırılması için yazı yazacağını söyledi. Tepebaşı da Atilla Öz’ü tanıyormuş. Ancak adli tatilden önce, bu konu araştırılırken savcının yeri apar topar değiştirildi. Onun yerine başka bir savcı geldi ve dosyada hiçbir ilerleme olmadı” dedi. Tanrıverdi, bilirkişi raporunun tamamlanmasını isteyerek “Ortada kendini müteahhit addeden ve arazilerin peşkeş çekildiği din öğretmenleri var. Onlardan birisinin damadı cemaatçi olmakla suçlanıyor ve firari.”