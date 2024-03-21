Cezayı mücadele getirdi

Kadıköy’de bisikletli Güzelgün’e çarparak ölümüne neden olan Ünlü’ye 20 yıl hapis cezası verildi. Güzelgün’ün ailesi, cezanın emsal nitelikte olduğunu söyleyerek “Mücadele etmeseydik cezasızlıkla sonuçlanırdı” dedi.

Berkay SAĞOL

İstanbul Kadıköy’de, otomobiliyle hız yapan Temel Ünlü’nün, bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün’e çarparak öldürdükten sonra kaçtığı gerekçesiyle yargılandığı dava, sonuçlandı. Cezasında indirim uygulanmayan sanığa, “olası kastla öldürme” suçundan 20 yıl hapis cezası verildi. Güzelgün’ün ailesi, verilen cezanın içlerini bir nebze olsun rahatlattığını söyledi.

ADALET ARAYIŞI

Doğanay Güzelgün’ün eşi Banu Bayram, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Bu kişinin 18 yaşın altından itibaren çeşitli suçları olduğu ortaya çıktı. Müebbet üzerinden yargılama yapıldı ve indirim uygulanmadan ceza verildi. Bundan sonra karara itiraz etmelerini bekliyoruz ancak verilen cezada bir değişiklik yapılmamasını umuyoruz. Türkiye’deki adalet sistemine göre iyi bir sonuç çıktığını düşünüyoruz. Tabii Doğanay geri gelmeyecek, acımız dinmeyecek ama bugüne kadar verilen cezalara göre yüksek bir hapis cezası verildiği için içimiz bir nebze olsun rahatladı” dedi.

Bayram şöyle devam etti: “Bizim hayatımızın ve Doğanay’ın anne babasının hayatının darmadağın oluşu göz önüne alındığında 20 yıl tabii az bir ceza ama yine de cezası kalmadığı için rahatladık. Hem biz, hem Doğanay’ın takım arkadaşları bu cezanın verilmesi için çok çaba sarf ettik. Mücadeleyi devam ettirmeseydik bu dosya cezasızlıkla kapanıp bitebilirdi. Bizimkisi bir adalet arayışıydı. Bundan sonrasına ışık tutmalı.”

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NE OLMUŞTU?

Bostancı Sahili’nde, Temel Ünlü yönetimindeki otomobil, bisikletli Doğanay Güzelgün’e çarpmıştı. Güzelgün hastanede hayatını kaybetmişti. Olay yerinden kaçan ve 71 gün sonra teslim olan Ünlü, tutuklanmıştı. Anadolu 20. Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında, Ünlü’nün ‘olası kastla öldürme’ suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.